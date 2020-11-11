Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti... Hepiniz şoke olacaksınız!

Kızının videosunu yayınlayan Hindistan, "Hepiniz Ayrişkoyu merak etmişsiniz. O çok iyi. Duygulandırdınız beni. Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız" ifadelerini kullandı.