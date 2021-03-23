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Magazin
Haber Giriş: 23 Mart 2021 - 07:26 | 

Ceren Hindistan: Hamileyken kemerle dövdü!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Hamileyken Kemerle dövdü

Hamileyken Kemerle dövdü

CEREN Hindistan, 6 yaşındaki kızı Arya’nın babası Ümit Aslan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Oyuncu, Instagram’da yaptığı açıklamada hamileyken Aslan’dan şiddet gördüğünü öne sürdü: “Hamileyim diye evimi kapatıp beni Antalya’ya götürdü. Hesabımdaki 80 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Sonra aldatmalar başladı. Her gördüğüm mesajda dayak yedim. Müstehcen video izlerken yakaladığımda ‘Ne yapıyorsun’ dedim diye kemerle dayak yedim, gecelikle koşup çıktım binadan. 7 aylık hamileydim. 6 yaşına kadar çocuğumun cebine iki defa oyuncak parası koydu, o kadar.”

2Engin Instagram’da

Engin Instagram’da

Sosyal medyaya mesafeli duran Engin Akyürek, takipçilerinin ısrarlarına dayanamadı ve sonunda bir Instagram hesabı açtı. Ünlü oyuncunun “Ben geldim” notuyla paylaştığı kedili fotoğrafına beğeni yağdı.

3CovId kimseye acımıyor

CovId kimseye acımıyor

Orhan Gencebay, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Sevim Emre, o anları videoya çekip sosyal medyada şu mesajla paylaştı: “Aşı olmak gerekiyor. Covid kimseye acımıyor. Bizler tedbirimizi alalım, takdir Allah’ımdan. Benim koca yüreklim sabır küpüm, Rabbim seni korusun her türlü şerden. Kötülerden, hırsına yenilenlerden. Sen susarsan Rabbim konuşur. Tüm hastalara sağlık, şifa diliyorum.”

4Morali bozuk

Morali bozuk

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan ile birlikte hafta sonunu Kartalkaya’da geçirdi. Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort Otel’de konaklayan aile iki gün boyunca dinlendi. Geçen hafta Galatasaray’ın Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-3’lük mağlubiyet sonucunda ünlü futbolcunun moralinin bozuk olduğu ise gözlerden kaçmadı.

5Baş başa tatil

Baş başa tatil

Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, İsrailli top model sevgilisi Nibar Madar ile hafta sonunu Bolu-Kartalkaya’da geçirmeyi tercih eden isimler arasındaydı. Kaya Palazzo Luxury Chalets Otel’de konaklayan çift, öğle saatlerinde Drop Lounge’ta yemek yiyerek sohbet etti. Yemek sonrasında Baran Süzer kayak yaparken, sevgilisi onu restoranda beklemeyi tercih etti.

6Nefes almak için geldik

Nefes almak için geldik

Özlem Kaymaz, kızı Tara De Vries ile hafta sonu tatili için Kartalkaya’yı tercih etti. Pandemi dönemini izole olarak geçirdiğini söyleyen Kaymaz, “Uzun zamandan sonra bir nefes almak için kızım Tara ile birlikte Kartalkaya’ya geldik. Anne-kız çok güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

7Sevgiliyle kaçamak

Sevgiliyle kaçamak

Özlem Önal, yapımcı sevgilisi Stuart Parr ile birlikte hafta sonu tatili için Kartalkaya’yı tercih eden isimler arasındaydı. Öğle saatlerinde baş başa yemek yiyen çift, ardından yoğun sisli havaya rağmen kayak yapmayı da ihmal etmedi.

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