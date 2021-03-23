Ceren Hindistan: Hamileyken kemerle dövdü!

Hamileyken Kemerle dövdü CEREN Hindistan, 6 yaşındaki kızı Arya’nın babası Ümit Aslan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Oyuncu, Instagram’da yaptığı açıklamada hamileyken Aslan’dan şiddet gördüğünü öne sürdü: “Hamileyim diye evimi kapatıp beni Antalya’ya götürdü. Hesabımdaki 80 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Sonra aldatmalar başladı. Her gördüğüm mesajda dayak yedim. Müstehcen video izlerken yakaladığımda ‘Ne yapıyorsun’ dedim diye kemerle dayak yedim, gecelikle koşup çıktım binadan. 7 aylık hamileydim. 6 yaşına kadar çocuğumun cebine iki defa oyuncak parası koydu, o kadar.”