Cep telefonuna poz vermek için hazırlandı

Kısa süren evliliğini bitirdikten sonra yeni bir aşka yelken açan ünlü model, yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor.
Backgrid UK
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ST TROPEZ'DE
14 aylık evliliğini bitirdikten sonra kalbini yeni bir aşka açan Avustralyalı model Shanina Shaik, Fransa'nın gözde tatil bölgesi St.Tropez'de tatiline devam ediyor.
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EN ÜNLÜ OTEL
Shaik, sevgilisi ve arkadaşları, Cannes Film Festivali'ne katılan yıldızların da çoğunlukla kaldığı ünlü oteli seçti konaklamak için.
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SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE GÜNEŞLENDİ
29 yaşındaki model, önceki gün de kaldıkları otelin havuz başında görüntülendi.
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Bir ara sevgilisi Seyed Payam Mirtorabi'nin yanına uzanıp güneşlenen Shaik daha sonra da eline bir kozmetik ürün alıp cep telefonuna poz verdi.
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ÖNCE ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Shanina Shaik, güneşlendikten sonra odasına geçmeden dikkatli bir şekilde üzerine beyaz bir pantolon ile beyaz bir bluz giydi.
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POZ VERDİ
Sonra da eline bir kozmetik ürün aldı ve arkadaşının çektiği cep telefonu pozunu verdi.
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Shaik, sonra da bu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE
Shanina Shaik, kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
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EVLİLİĞİ 14 AYDA BİTTİ
2018 yılının mayıs ayında DJ Ruckus ile Bahamalar'da gösterişli bir plaj düğünüyle evlendi Shaik. Fakat evlilikleri sadece 14 ay sonra bitti.
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MUTLULUK TABLOSU FOTOĞRAFLARDA KALDI
Paparazziler tarafından çekilen fotoğraflarında mutluluk tablosu çizen çiftin bu kadar kısa sürede boşanması herkesi şaşırttı. Boşanmanın ardından Shaik'in eski eşi DJ Ruckus, bunun nedenleriyle ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
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ESKİ EŞİ ANLATTI
"Sona geleceğimizi asla tahmin edemezdim" diyen DJ Ruckus, Shaik ile evliliğinin neden kısa sürede bittiği hakkında bazı ipuçları da verdi. Gerçek adı Greg Andrews olan DJ Ruckus "Fotoğraflarda ya da röportajlarda göründükleri kadar mutlu olmadıklarını" açıkladı.
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'DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI'
Ruckus, bu sosyal medya paylaşımında evlilikleri hakkında "Asla sona geleceğimizi tahmin edemezdim. Bize karşı olan bütün gariplikleri, kariyer çabalarını ve kültürel farklılıkları yenebileceğimizi sanıyordum" diye yazdı. DJ Ruckus, ayrılığa rağmen Shanina Shaik'in hayatının en büyük aşkı olduğunu ve kendisini çok daha iyi bir insana dönüştürdüğünü de belirtti. DJ Ruckus bu açıklamada Shanina Shaik'i "dünyanın en güzel kadını" olarak nitelendirdi.