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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 12:32,

Cep telefonuna poz vermek için hazırlandı

Kısa süren evliliğini bitirdikten sonra yeni bir aşka yelken açan ünlü model, yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor.

Backgrid UK

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1ST TROPEZDE
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ST TROPEZ'DE

14 aylık evliliğini bitirdikten sonra kalbini yeni bir aşka açan Avustralyalı model Shanina Shaik, Fransa'nın gözde tatil bölgesi St.Tropez'de tatiline devam ediyor.

2EN ÜNLÜ OTEL
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EN ÜNLÜ OTEL

Shaik, sevgilisi ve arkadaşları, Cannes Film Festivali'ne katılan yıldızların da çoğunlukla kaldığı ünlü oteli seçti konaklamak için.

3SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE GÜNEŞLENDİ
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SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE GÜNEŞLENDİ

29 yaşındaki model, önceki gün de kaldıkları otelin havuz başında görüntülendi.

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Bir ara sevgilisi Seyed Payam Mirtorabi'nin yanına uzanıp güneşlenen Shaik daha sonra da eline bir kozmetik ürün alıp cep telefonuna poz verdi.

5ÖNCE ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİ
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ÖNCE ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Shanina Shaik, güneşlendikten sonra odasına geçmeden dikkatli bir şekilde üzerine beyaz bir pantolon ile beyaz bir bluz giydi.

6POZ VERDİ
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POZ VERDİ

Sonra da eline bir kozmetik ürün aldı ve arkadaşının çektiği cep telefonu pozunu verdi.

7SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Shaik, sonra da bu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

8ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE
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ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Shanina Shaik, kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

9EVLİLİĞİ 14 AYDA BİTTİ
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EVLİLİĞİ 14 AYDA BİTTİ

2018 yılının mayıs ayında DJ Ruckus ile Bahamalar'da gösterişli bir plaj düğünüyle evlendi Shaik. Fakat evlilikleri sadece 14 ay sonra bitti.

10MUTLULUK TABLOSU FOTOĞRAFLARDA KALDI
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MUTLULUK TABLOSU FOTOĞRAFLARDA KALDI

Paparazziler tarafından çekilen fotoğraflarında mutluluk tablosu çizen çiftin bu kadar kısa sürede boşanması herkesi şaşırttı. Boşanmanın ardından Shaik'in eski eşi DJ Ruckus, bunun nedenleriyle ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

11ESKİ EŞİ ANLATTI
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ESKİ EŞİ ANLATTI

"Sona geleceğimizi asla tahmin edemezdim" diyen DJ Ruckus, Shaik ile evliliğinin neden kısa sürede bittiği hakkında bazı ipuçları da verdi. Gerçek adı Greg Andrews olan DJ Ruckus "Fotoğraflarda ya da röportajlarda göründükleri kadar mutlu olmadıklarını" açıkladı.

12DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI
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'DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI'

Ruckus, bu sosyal medya paylaşımında evlilikleri hakkında "Asla sona geleceğimizi tahmin edemezdim. Bize karşı olan bütün gariplikleri, kariyer çabalarını ve kültürel farklılıkları yenebileceğimizi sanıyordum" diye yazdı.  DJ Ruckus, ayrılığa rağmen Shanina Shaik'in hayatının en büyük aşkı olduğunu ve kendisini çok daha iyi bir insana dönüştürdüğünü de belirtti. DJ Ruckus bu açıklamada Shanina Shaik'i "dünyanın en güzel kadını" olarak nitelendirdi.

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