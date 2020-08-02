Cep telefonuna poz vermek için hazırlandı

'DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI' Ruckus, bu sosyal medya paylaşımında evlilikleri hakkında "Asla sona geleceğimizi tahmin edemezdim. Bize karşı olan bütün gariplikleri, kariyer çabalarını ve kültürel farklılıkları yenebileceğimizi sanıyordum" diye yazdı. DJ Ruckus, ayrılığa rağmen Shanina Shaik'in hayatının en büyük aşkı olduğunu ve kendisini çok daha iyi bir insana dönüştürdüğünü de belirtti. DJ Ruckus bu açıklamada Shanina Shaik'i "dünyanın en güzel kadını" olarak nitelendirdi.