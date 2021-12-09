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Televizyon
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 11:56 | 

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu oyuncuları ve konusu! Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman, nerede çekildi?

2019 yılında vizyona giren ve beyazperdede izlenme rekorları kıran 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' filmi bu akşam TRT1 ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı başarılı halterciyi Hayat Van Eck canlandırıyor. Peki, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu ne zaman, nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncuları...

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Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Başrollerinde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun gibi önemli isimlerin yer aldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi yeniden izleyiciyle buluşuyor. Beyazperdenin çok sevilen filminde Naim Süleymanoğlu'nu ise HAyat Van Eck canlandırıyor. İşte CEp Herkülü Naim Süleymanoğlu oyuncuları, konusu ve merak edilenler...
2CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen filminin çekimleri Kırcali, Momçilgrad ve Sofya ve bazı sahneleri de Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Film 2019 yılında vizyona girdi.
3CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

Film, Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatmaktadır. Bu hayat hikayesinde Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 sonunda uygulamaya konan, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirildiği ve resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutmaktadır.
4CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu

Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu

Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu

Gürkan Uygun - Enver Türkileri

İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç

Uğur Güneş - Cemal Tunalı

Renan Bilek - Remzi

Barış Kıralioğlu - Turgut Özal

Bülent Alkış - Atalay Göktuna

Levent Ülgen - Can Pulak

Berat Yenilmez - Selim Egeli
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