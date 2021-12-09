Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu oyuncuları ve konusu! Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman, nerede çekildi?
2019 yılında vizyona giren ve beyazperdede izlenme rekorları kıran 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' filmi bu akşam TRT1 ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı başarılı halterciyi Hayat Van Eck canlandırıyor. Peki, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu ne zaman, nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncuları...
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Başrollerinde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun gibi önemli isimlerin yer aldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi yeniden izleyiciyle buluşuyor. Beyazperdenin çok sevilen filminde Naim Süleymanoğlu'nu ise HAyat Van Eck canlandırıyor. İşte CEp Herkülü Naim Süleymanoğlu oyuncuları, konusu ve merak edilenler...
CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU
Film, Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatmaktadır. Bu hayat hikayesinde Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 sonunda uygulamaya konan, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirildiği ve resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutmaktadır.
CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
Gürkan Uygun - Enver Türkileri
İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
Uğur Güneş - Cemal Tunalı
Renan Bilek - Remzi
Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
Bülent Alkış - Atalay Göktuna
Levent Ülgen - Can Pulak
Berat Yenilmez - Selim Egeli
Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
Gürkan Uygun - Enver Türkileri
İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
Uğur Güneş - Cemal Tunalı
Renan Bilek - Remzi
Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
Bülent Alkış - Atalay Göktuna
Levent Ülgen - Can Pulak
Berat Yenilmez - Selim Egeli