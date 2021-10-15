Cengiz Topel kimdir, nasıl öldü? Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ‘in hayatıyla ilgili bilgiler

Trabzonlu Tütün eksperi Hakkı Topel ile Mebuse Topel'in oğlu Cengiz Topel, babasının görev yaptığı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 Eylül 1934'te dünyaya geldi. İlkokula Bandırma'da başlayan ve Gönen'de devam eden Topel, babasının yaşamını yitirmesiyle ailesiyle İstanbul'un Kadıköy ilçesine yerleşti.



Topel, Kadıköy Yel Değirmeni Okulunda ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimine Haydarpaşa Lisesinde başlayan Topel, daha sonra Kuleli Askeri Lisesine devam ederek 1953'te buradan mezun oldu. Cengiz Topel, 1955'te Kara Harp Okulunu bitirerek asteğmen olarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldı.