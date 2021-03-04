Cenazelerde kısıtlama kalktı mı? Cenazelerde kişi sayısı ve risk haritası için bakanlıktan açıklama

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacaktır.



Tüm risk gruplarında taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecektir.