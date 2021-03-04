Cenazelerde kısıtlama kalktı mı? Cenazelerde kişi sayısı ve risk haritası için bakanlıktan açıklama
Cenazelerde kısıtlama kalktı mı sorusu, pek çok kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirlerinde 1 Mart tarihi itibariyle bazı hususlarda normalleşmeye gidilirken, düşük ve orta risk grubundaki iller için de karar alındı. Peki, cenazelerde kısıtlama kalktı mı? İşte, İçişleri Bakanlığı'ndan alınan son açıklamalara göre cenazelerde kişi sayısı hakkında detaylı bilgiler
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1
Cenazelerde kişi sayısı, düşük ve orta riskli illerde, belirli kurallara uymak kaydıyla esnetilebilecek. Ancak tüm illerde taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek. Peki, cenazelerde kısıtlama kalktı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.
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Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacaktır.
Tüm risk gruplarında taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecektir.