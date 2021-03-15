Cemreler hangi tarihlerde düştü? 2021 cemre takvimi

Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemrenin 2021 yılında toprağa ne zaman düşeceği pek çok kişinin merak ettiği konulardan birisi olmaya devam ediyor.



Kış aylarının sona ermesi olarak bilinen cemre düşmesi, birer hafta aralıkla düşüyor. Peki, Baharın müjdecisi cemrelerin sonuncusu olan üçüncü cemre düştü mü? İşte, o konu hakkında detaylar.