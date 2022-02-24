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Cemre suya ne zaman düşecek? İşte ikinci cemre düşüş tarihi

#Cemre#İkinci Cemre

Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Gözler şimdi ikinci cemrenin düşeceği tarihte. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek?

1/3Cemre suya ne zaman düşecek İşte ikinci cemre düşüş tarihi

Halk kültüründe 'baharın habercisi' olarak kabul edilen cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düştü. İnanışa göre üç tane olduğuna inanılan cemrelerin ikincisinin ne zaman suya düşeceği vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, 2022 cemre düşme tarihleri...

2/3İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

3/3CEMRE NEDİR

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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#Cemre#İkinci Cemre