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Cemre nedir, ilk ne zaman ve nereye düşer? 2022 cemrelerin düşme tarihleri
İlkbaharın başlangıcını müjdeleyen cemreler hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Cemrelerin havaya, suya toprağa düşmesi artık kışı geride bıraktığımızın bir göstergesidir. Peki, cemre iilk ne zaman ve nereye düşer? İşte cemrelerin düşme tarihleri 2022!
Halk arasında havaların ısınmasının ve baharın gelişinin müjdeleyicisi olan cemreler ne zaman düşecek merak ediliyor. İnanışa göre, birer hafta arayla önce havaya, sonra suya ve daha sonra da toprağa düşen cemre pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Peki, cemre nedir, ilk ne zaman ve nereye düşer? İşte, 2022 cemrelerin düşeceği tarihler hakkında bilgiler...
CEMRE NEDİR?
Cemre, kışın havada, suda ve karada oluşan sıcaklık yükselişine denir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
Hayvancılıkla uğraşanlar içinse cemre düşmesi, soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
Hayvancılıkla uğraşanlar içinse cemre düşmesi, soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
CEMRE İLK NE ZAMAN, NEREYE DÜŞER?
Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluşur. Cemrenin düştüğü son tarih ise baharın gelmiş olduğunu gösteriyor.
CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK 2022?
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.