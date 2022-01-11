Cemre nedir, ilk ne zaman ve nereye düşer? 2022 cemrelerin düşme tarihleri

Halk arasında havaların ısınmasının ve baharın gelişinin müjdeleyicisi olan cemreler ne zaman düşecek merak ediliyor. İnanışa göre, birer hafta arayla önce havaya, sonra suya ve daha sonra da toprağa düşen cemre pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Peki, cemre nedir, ilk ne zaman ve nereye düşer? İşte, 2022 cemrelerin düşeceği tarihler hakkında bilgiler...