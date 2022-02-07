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İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer? İşte 2022 cemre tarihleri

#Cemre#İlk Cemre#Cemre Tarihleri

Cemre tarihleri 2022 yılında merak edilen konulardan biri oldu. Cemre her yıl belirli tarihlerde düşüyor. Cemre kelimesi sıcaklık ya da sıcaklığın yükselişi anlamlarında kullanılıyor. İlk cemre havaya düşecek. Peki, Cemre ne zaman düşer? İlk cemre ne zaman düşecek?

1/3İlk cemre ne zaman düşecek Cemre ne zaman düşer İşte 2022 cemre tarihleri

Cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. Cemre tarihleri 2022 yılında yoğun ilgi görüyor. Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.’ demektir. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

2/3CEMRE NE ZAMAN DÜŞER

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

3/3CEMRE NEDİR

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.’ demektir.

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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