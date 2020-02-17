Cemre ne zaman düşecek? İşte ilk cemrenin düşeceği tarih

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden beş gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça anlam olarak da "Ateş hali", "Yanmış halde" ve "Kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilkinin havaya düşmesinin ardından, ikincisi de suya düşecek. Cemrenin düşmesiyle birlikte hıdrellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Osmanlı dönemi divan edebiyatında cemre zamanı önemli kişiler için yazılan övgü şiirlerine 'cemreviye' denmiştir. Cemre düşmesinin baharı müjdeleyici bir olay olması nedeniyle cemreviyeler bahariyelerin bir dalı olarak değerlendirilebilir.