Cemre ne zaman düşecek? İşte ilk cemrenin düşeceği tarih
Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte cemre düşme tarihleri bir kez daha gündeme geldi. Cemre, hava, su ve toprağa olmak üzere yılda üç kez düşüyor. Cemrelerin ilki havaya ve birer hafta arayla düşecek cemrelerin ikincisi ise suya düşecek üçüncüsü de toprağa düşecek. Peki, cemre ne zaman düşecek?
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1
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden beş gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça anlam olarak da "Ateş hali", "Yanmış halde" ve "Kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilkinin havaya düşmesinin ardından, ikincisi de suya düşecek. Cemrenin düşmesiyle birlikte hıdrellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Osmanlı dönemi divan edebiyatında cemre zamanı önemli kişiler için yazılan övgü şiirlerine 'cemreviye' denmiştir. Cemre düşmesinin baharı müjdeleyici bir olay olması nedeniyle cemreviyeler bahariyelerin bir dalı olarak değerlendirilebilir.
2
CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Meteorolojik olarak ilk cemre, şubat ayında sıcaklık artışı olarak tanımlanır. Üçüncü cemre sonrasında baharın geldiği kabul edilir. Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasının ilk işareti olarak olarak görülen "cemre"nin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya, üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşecek
3
CEMRE NEDİR?
Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.
Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.
4
Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.