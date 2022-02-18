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Cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşer 2022? İşte baharın habercisi cemre düşme tarihleri

#Cemre#İlkbahar#Hava

Cemre düşmesi için geri sayım başladı. Baharın gelişini temsil eden ve şubat ayında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemre gündemde yer alıyor. Soğuk kış günlerinin ardından sıcaklıkları arttığı inanılan cemre ilk kez havaya düşecek. Sıcaklık artışı olarak ilk cemre düşmesi şubat ayında gerçekleşecek. Peki, cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşer? İşte, ilkbahar müjdecisi olan 2022 cemre düşme tarihleri ile ilgili bilgiler.

1/5Cemre ne zaman düşecek İlk cemre nereye düşer 2022 İşte baharın habercisi cemre düşme tarihleri

İlk cemre ne zaman düşecek? sorusu şubat ayının sonlarına doğru gündemde yer almaya başladı. Havaya, suya ve toprağa sırasıyla düşen cemrenin tarımsal faaliyetlerin de başlayacağına inanılıyor. Topraktan önce cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. İkincisi ise 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

2/5İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

3/5CEMRE NEDİR

CEMRE NEDİR?

Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir.

4/5Cemre ne zaman düşecek İlk cemre nereye düşer 2022 İşte baharın habercisi cemre düşme tarihleri

Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir.

5/5Cemre ne zaman düşecek İlk cemre nereye düşer 2022 İşte baharın habercisi cemre düşme tarihleri

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

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#Cemre#İlkbahar#Hava