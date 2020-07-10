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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 12:20,

Cemre Kemer'in Instagram paylaşımı takipçilerini korkuttu!

İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

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Müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan ancak beklenmedik şekilde dağılan Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, son Instagram paylaşımı ile takipçilerini korkuttu.

2CEMRE ZAYIFLADI
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CEMRE ZAYIFLADI

Daha önce aşırı zayıfladığı yönünde eleştiriler alan Cemre Kemer'in belirginleşen damarları dikkat çekti. Cemre Kemer'in takipçileri yaptıkları yorumlarla tedirginliklerini dile getirdi.

3TAKİPÇİLERİNİ UYARDI
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TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Kemer, fotoğrafın altına düştüğü not ile takipçilerini uyardı: Kilo al yazmayın, başka bir konumuz olabilsin... Damarlarımı da çok seviyorum öptüm...

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İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

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60 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Hamdi Alkan, yıllar önceki fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Alkan, fotoğrafın altına "TBT'ye yakışır oldukça ağır bir resim... " notunu düştü.

7BERFU ERİDİ
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BERFU ERİDİ!

Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl eylül ayında da oğlu Kuzey'i dünyaya getirmişti.

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Berfu Yenenler 7 ayda doğum kilolarından tamamen kurtuldu. Düzenli spor yapan Yenenler, evinin bahçesinde çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Berfu Yenenler'in zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.

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Üstünde takım elbisesi, yakası açılmış gömleği... kırmızı kıravatı... Ailesi ile birlikte objektife poz veren bu genç adamı tanıyabildiniz mi? O şu sıralar her akşam evimize konuk olan ünlü bir isim!

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Fotoğrafın sahibi Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çelen Cemal Can Canseven... 4 kişilik bir ailenin en küçük üyesi olan Cemal Can, sosyal medyada 1,5 milyon kişinin takip ettiği bir fenomen!

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Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

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Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

1321 KİLO VERDİ
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21 KİLO VERDİ!

“Aralıklı oruç” sistemiyle 21 kilo veren Buse Terim, hedeflediği kiloya mayıs ayında ulaşmayı planladığını söyledi.

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135 kilodan 111 kiloya düşen Kurtuldu, ameliyat olmadığını, diyet ve spor yaparak zayıflamayı başardığını söyledi: “Günde iki öğün yemek yiyorum.

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En az 3 litre su tüketiyorum. Şeker, pilav ve unlu mamullerden uzak duruyorum. Porsiyonlarımı da küçülttüm. Akşamları da yürüyüş yapıyorum. Bu sayede kilo vermeyi başardım.”

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Büşra Pekin, rol aldığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına katıldı. 15 kilo veren Büşra Pekin'in son hali görenleri şaşırttı.

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Gala gecesinde siyah mini straplez bir elbise tercih eden Büşra Pekin, kusursuz fiziği ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

18ÇİÇEK DİLLİGİL
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ÇİÇEK DİLLİGİL

Oyuncu Çiçek Dİlligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı. Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

19YEŞİM CEREN BOZOĞLU
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YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Yeşim Ceren Bozoğlu, dizideki rolü için kilo almıştı. Kadrodan ayrıldıktan sonra ameliyat olan ve sıkı bir diyete giren oyuncu 58 kilo verdi.

20FATİH ÜREK
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FATİH ÜREK

Şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 30 kilo verdi. 75 kiloya kadar düşen Ürek, gardırobunu baştan aşağı yeniledi...

21ŞEYLA HALİS
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ŞEYLA HALİS

Şeyla Halis, kilolu haliyle tanınmıştı. O da bir yılda 40 kilo verdi.

22PELİN ÖZTEKİN
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PELİN ÖZTEKİN

Kilo veren ünlüler deyince akla ilk gelenlerden biri Pelin Öztekin. Genç oyuncu 4 yılda 93 kilo verdi.

23GÜLLÜ
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GÜLLÜ

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu. 70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...

24FUAT ERGİN
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FUAT ERGİN

Uzun zamandır Almanya'da yaşan Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.

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Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

26HAMDİ ALKAN
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HAMDİ ALKAN

Hamdi Alkan da 4 ayda verdiği 44 kilo ile şaşırttı...

27IŞIN KARACA
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IŞIN KARACA

Işın Karaca toplamda 51 kilo verdi.

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Yoğurt evde nasıl yapılır? İşte tarifi ve ipuçları

Yoğurt sağlıklı beslenmek isteyenlerin sofralarından eksik etmemeleri gereken bir besin. Ancak marketlerden alınan yoğurtların içindeki katkı maddeleri birçok kişinin aklını karıştırıyor. Yoğurdunu evde yapıp gönül rahatlığıyla yemek isteyenlerin bilmesi gerekenleri derledik.

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