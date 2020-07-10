Cemre Kemer'in Instagram paylaşımı takipçilerini korkuttu!
İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...
Müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan ancak beklenmedik şekilde dağılan Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, son Instagram paylaşımı ile takipçilerini korkuttu.
BERFU ERİDİ!
Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl eylül ayında da oğlu Kuzey'i dünyaya getirmişti.
Üstünde takım elbisesi, yakası açılmış gömleği... kırmızı kıravatı... Ailesi ile birlikte objektife poz veren bu genç adamı tanıyabildiniz mi? O şu sıralar her akşam evimize konuk olan ünlü bir isim!
Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.
En az 3 litre su tüketiyorum. Şeker, pilav ve unlu mamullerden uzak duruyorum. Porsiyonlarımı da küçülttüm. Akşamları da yürüyüş yapıyorum. Bu sayede kilo vermeyi başardım.”
Gala gecesinde siyah mini straplez bir elbise tercih eden Büşra Pekin, kusursuz fiziği ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
YEŞİM CEREN BOZOĞLU
Yeşim Ceren Bozoğlu, dizideki rolü için kilo almıştı. Kadrodan ayrıldıktan sonra ameliyat olan ve sıkı bir diyete giren oyuncu 58 kilo verdi.
GÜLLÜ
Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu. 70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...
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