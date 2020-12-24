Cemre Kemer ve sevgilisi Emir Medina evlendi

Aile arasında gerçekleşen törene çok az sayıda konuk katıldı. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Kemer, 'Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…” mesajını paylaştı.



Takipçileri ve sevenleri çifte ‘mutluluklar’ diledi…