Cemre Kemer ve sevgilisi Emir Medina evlendi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
Derleyen: Onur KARADEMİR
Aile arasında gerçekleşen törene çok az sayıda konuk katıldı. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Kemer, 'Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…” mesajını paylaştı.
Takipçileri ve sevenleri çifte ‘mutluluklar’ diledi…
PANDEMİ DÖNEMİNDE NİKAH MASASINA OTURDULAR!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
Sanatçı Tayfun Duygulu ve Tuğçe Duygulu evlendi
90’lı yıllarda çok sayıda popüler şarkıya imza atan Tayfun Duygulu, hayatını 10 aydır birlikte olduğu Tuğçe Duygulu’yla birleştirdi.
'HER ŞEY SENİNLE GÜZEL SEVGİLİM'
Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde bugün hayatını birleştiriyor.
Ayvalık'ta düğün
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan kızlarının en küçüğü Emine, 2012'de Ali Kürşat ile Ayvalık'ta evlenmişti. İkizlerden Elif, Şubat 2020'de babasının Kanlıca'daki yalısında Cihan Ayger ile hayatını birleştirmişti.
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Oyuncak bebekle oynamanın faydaları
Global oyuncak bebek markası Barbie’nin öncülüğünde dünyada ilk kez nörobilim teknikleri kullanılarak “Oyuncak bebekle oynamanın faydaları” araştırıldı. Mattel Türkiye tarafından Türkiye proje sözcüsü olarak konumlandırılan Klinik Psikolog ve Oyun Terapisti İrem Polat’la araştırmayı ve oyuncak bebeklerle ilgili merak edilenleri Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt konuştu.(Sponsorlu İçerik)
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