Cemre havaya ne zaman düşer? İlk cemre ne zaman düşecek? İşte 2022 cemre düşme tarihleri

Havaların ne zaman ısınacağını merak eden pek çok kişi, "ilk cemre ne zaman düşecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. Cemre düşme tarihleri sonrasında sırasıyla hava, su ve toprak ısınacak. İlk cemre havaya düşecek ve havalar bir anda ısınmaya başlayacak. İkinci cemre ise suya düşecek, bu aşama havaları biraz daha yumuşatacak. İşte 2022 cemre düşme tarihleri...
Yıllardır süregelen inanışa göre ilk Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir. Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir. Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.
Birinci Cemrenin suya düşmesinin ardından İkinci Cemrenin 27 Şubat'ta suya, Üçüncü cemrenin ise 6 Mart'ta toprağa düşmesi bekleniyor.