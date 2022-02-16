Cemre havaya ne zaman düşer? İlk cemre ne zaman düşecek? İşte 2022 cemre düşme tarihleri

Havaların ne zaman ısınacağını merak eden pek çok kişi, "ilk cemre ne zaman düşecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. Cemre düşme tarihleri sonrasında sırasıyla hava, su ve toprak ısınacak. İlk cemre havaya düşecek ve havalar bir anda ısınmaya başlayacak. İkinci cemre ise suya düşecek, bu aşama havaları biraz daha yumuşatacak. İşte 2022 cemre düşme tarihleri...