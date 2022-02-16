Cemre havaya ne zaman düşer? İlk cemre ne zaman düşecek? İşte 2022 cemre düşme tarihleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...#Konut
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Son dakika golü, Messi, Ronaldo...#Şampiyonlar Ligi
OGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasınOGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasın#OGS
Bir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bittiBir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bitti#Koronavirüs
İngiltereyi sarsan skandalda flaş gelişmeİngiltere'yi sarsan skandalda flaş gelişme#Prens Andrew
Eski devlet başkanını canlı yayında gözaltına aldılarEski devlet başkanını canlı yayında gözaltına aldılar#Honduras
Altın zirveden döndüAltın zirveden döndü#Altın
Elektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatiflerElektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatifler #Elektrik İndirim
Devrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsunDevrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsun#Süper Lig
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire kral dairesinde romantik teklifOğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e kral dairesinde romantik teklif#Oğuzhan Koç
Mehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizideMehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizide#Mehmet Günsür
FETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlıFETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlı#Bülent Arınç
Gece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandıGece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandı!#Lyudmyla Chelapko
HABERLERGündem Haberleri

Cemre havaya ne zaman düşer? İlk cemre ne zaman düşecek? İşte 2022 cemre düşme tarihleri

#Cemre#2022 Cemre

"İlk cemre ne zaman düşecek?" sorusu son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Cemre düşme tarihleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. Peki, cemre havaya ne zaman düşer? İlk cemre ne zaman düşecek?

1/3Cemre havaya ne zaman düşer İlk cemre ne zaman düşecek İşte 2022 cemre düşme tarihleri

Havaların ne zaman ısınacağını merak eden pek çok kişi, "ilk cemre ne zaman düşecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. Cemre düşme tarihleri sonrasında sırasıyla hava, su ve toprak ısınacak. İlk cemre havaya düşecek ve havalar bir anda ısınmaya başlayacak. İkinci cemre ise suya düşecek, bu aşama havaları biraz daha yumuşatacak. İşte 2022 cemre düşme tarihleri...

2/3CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yıllardır süregelen inanışa göre ilk Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir. Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir. Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.

3/3İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Birinci Cemrenin suya düşmesinin ardından İkinci Cemrenin 27 Şubat'ta suya, Üçüncü cemrenin ise 6 Mart'ta toprağa düşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cemre#2022 Cemre