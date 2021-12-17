Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında? Cemre Baysel hakkında bilgiler

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat verdi. En son Baht Oyunu dizisinde Ada karakterini canlandırdı.