Cemal Süreya sözleri - Cemal Süreya'nın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine sözleri
Türk Edebiyatı'nın usta şairlerinden Cemal Süreya, duyguları en güzel şekilde yansıtan birbirinden güzel ve özel sözleri ile ön plana çıkıyor. Cemal Süreya'nın etkileyici şiirleri ve birbirinden özel sözleri ile duygu ve düşünceleri en iyi şekilde ifade edebilir, sosyal medya hesaplarından sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte Cemal Süreya'nın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine sözleri...
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1
Cemal Süreya'nın geçmişten günümüze gelen sözleri ve şiirleri ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. Cemal Süreya'nın en güzel kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine sözlerini sizler için derledik.
2
Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; o’na doğru.
3
Hiç kimseyi, rüyanda görecek kadar sevme. Çünkü o zaman uyusan da geçmez.
4
Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık "sevda" da boğulur.
5
Aklıma bile gelmiyorsun artık, o kadar kalbimdesin ki!
6
Sen bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlamaz.
7
Düşenin dostu olmaz' derler kimileri. Sanki ayakta olanın dostu çokmuş gibi.
8
Oyuncağın kırıldı diye üzülme çocuk. Büyüyünce kalbin paramparça olacak.
9
Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı.
10
Küçük bir çocuğun yokuş aşağı koşması gibi seni düşünmek… Biraz heyecan, biraz da düşecekmiş korkusu…
11
Seni ne zaman uyurken hayal etsem, affediyorum...
12
Sen yeter ki içinden de olsa seni seviyorum de; benim kulaklarım çınlasın yeter.
13
Çok yoruldum sevgili; daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla ödedim zaten, uğrunda kaybettiklerimin bedelini.
14
Mutlu olmanın yolunu, karşıdakini mutlu etmek sanıyorduk. Yanıldık! Çünkü ne kadar mutlu ettiysek, o kadar yalnız kaldık.
15
Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum söyleyince ne olacak sus bitsin.
16
Bir daha beni sevdiğini söyleme! Neden biliyor musun? Çünkü yine inanırım.
17
Sen; aklım ve kalbim arasında kalan, en güzel çaresizliğimsin.
18
İnsanın başına ne gelirse merakından gelir demiş eskiler. Baktım olmuyor. Ben seni merak edeyim, sen de geliver.
19
Sert rüzgârlar karanlık geceleri severmiş ya, aynı ben seni öyle seviyorum.
20
Bir gün ayrıldık ve sevilmekten eskimiş bir renk gibi hissettim kendimi.
21
Uçmak için kuş olmak gerekmiyor, küçük sevinçler olsun yeter.
22
Sana rastladığım gün susuzdum, yalnızdım bir çırpıda içtim gözlerini.