Cemal Hünal at çiftliğine kepenk vurmuş
Hangi ünlünün dozer sahibi olduğunu ve bunu müteahhitlere kiraladığını biliyor musunuz? Peki hangi ünlünün mahalle kahvesi işlettiğini ya da bir kasap dükkanı açtığını. Bazıları çoktan kapanmış olsa da işte gösteri dünyasının ünlüleri ve yatırım yaptıkları alanlar.
Oyuncu Cemal Hünal, önceki gün kovboy şapkasıyla alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda görüntülendi. Hünal, geçtiğimiz yıl faaliyetle açtığı binicilik ve atlı okçuluk eğitimi verdiği at çiftliğini kapattığını söyledi.Nişantaşı'nda görüntülenen Cemal Hünal, muhabirlerin sorularını yanıtladı.Zekeriyaköy'de doğal bir hayat sürdüğünü söyleyen Cemal Hünal, "Mümkün olduğu kadar doğal hayat yaşamaya çalışıyoruz. Gürültüsü yok trafiği daha az" dedi.Oyunculuğun yanı sıra yıllardır kendi atlarıyla binicilik ve atlı okçuluk eğitimi veren Hünal, şirketinin faaliyetlerini durdurduğunu anlattı.
HOBİMİ İŞE ÇEVİRMEK İSTEMİYORUM
Oyuncu,"İş olarak herhangi bir işletme olarak devam etmek istemiyorum, atlarımı da arkadaşımın çiftliğine koydum. O kadar vakit ayıramıyorum. Ayrıldım zaten o benim değil, başka biri arkadaşımın tesisiydi. Çok yorucu" dedi.Hünal, sözlerine, "Kendi atıma yetişmeye bırak, başkasının atına uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. O kadar vakit ayıramam, hem aileden hem işten vakit yetmiyor. Hobi olarak devam eden bir şeyi işe çevirmek istemiyorum" diye devam etti.
ÜNLÜLER BÖYLE YATIRIM YAPAR
Hangi ünlünün dozer sahibi olduğunu ve bunu müteahhitlere kiraladığını biliyor musunuz? Peki hangi ünlünün mahalle kahvesi işlettiğini ya da bir kasap dükkanı açtığını. Bazıları çoktan kapanmış olsa da işte gösteri dünyasının ünlüleri ve yatırım yaptıkları alanlar.
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Ozan Akbaba, marangozlukla ilgili “10 yıl önce kütük ev tasarımı yapan bir mimarlık ofisinde çalışırken aldığım ahşap kokusu tutkuya dönüştü. Burada bir ahşap parçasına tasarlayıp üreterek yeniden hayat vermek çok keyifli. Tezgahın başındaki konsantrasyon beni zamandan ve mekandan uzaklaştırıyor, düşüncelerim sadeleşiyor” diye konuşuyor.
EMLAK ZENGİNİ KIVANÇ
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