Cemal Hünal at çiftliğine kepenk vurmuş

HOBİMİ İŞE ÇEVİRMEK İSTEMİYORUM Oyuncu,"İş olarak herhangi bir işletme olarak devam etmek istemiyorum, atlarımı da arkadaşımın çiftliğine koydum. O kadar vakit ayıramıyorum. Ayrıldım zaten o benim değil, başka biri arkadaşımın tesisiydi. Çok yorucu" dedi.Hünal, sözlerine, "Kendi atıma yetişmeye bırak, başkasının atına uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. O kadar vakit ayıramam, hem aileden hem işten vakit yetmiyor. Hobi olarak devam eden bir şeyi işe çevirmek istemiyorum" diye devam etti.