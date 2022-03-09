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Cemal Güzelci kimdir, mesleği ne? Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti...

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HÜLYA Avşar’ın bir süredir iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir mekânda birlikte fotoğrafları çekilen ikiliden Avşar, arkadaş olduklarını açıklamıştı. Yalnızlığın güzel olduğunu söyleyerek aşk iddialarını yalanlayan Hülya Avşar, bir kez daha Cemal Güzelci ile görüntülendi. Peki, Cemal Güzelci kimdir, mesleği ne?

1/3Cemal Güzelci kimdir, mesleği ne Hülya Avşarın yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti...

Hülya Avşar geçen ay iş insanı Cemal Güzelci ile samimi bir şekilde görüntülenmiş, sonrasında ise yalnız olduğunu açıklamış ve “Uyuşamadık” demişti. İkilinin yeniden bir arada görüntülenmesi aşk dedikodularına neden olurken Cemal Güzelci'nin de hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Hülya Avşar ile görüntülenmesi ardından gündem olan Cemal Güzel kim? İşte Cemal Güzelci hakkında bilinenler...

2/3Cemal Güzelci kimdir, mesleği ne Hülya Avşarın yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti...

47 yaşında olan Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi'nden mezundur. 1992'den beri giyim sektöründe birçok kademede çalışan Güzelci'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldığı ünlü şirket deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet göstermekte. Güzelci'nin çok iyi derecede Rusça konuştuğu bilinmektedir.

3/3Cemal Güzelci kimdir, mesleği ne Hülya Avşarın yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti...

Emiliano Zapata firmasının sahibi olan Derlüks, Koska, Dimes, Erikli, Freşa, Nestle, Tuborg gibi firmaların dağıtımında rol oynamaktadır. Aynı zamanda Toprak yenilenebilir enerji de holding iştirakleri arasında yer almaktadır.

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