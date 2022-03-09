Cemal Güzelci kimdir, mesleği ne? Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti...

Hülya Avşar geçen ay iş insanı Cemal Güzelci ile samimi bir şekilde görüntülenmiş, sonrasında ise yalnız olduğunu açıklamış ve “Uyuşamadık” demişti. İkilinin yeniden bir arada görüntülenmesi aşk dedikodularına neden olurken Cemal Güzelci'nin de hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Hülya Avşar ile görüntülenmesi ardından gündem olan Cemal Güzel kim? İşte Cemal Güzelci hakkında bilinenler...
47 yaşında olan Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi'nden mezundur. 1992'den beri giyim sektöründe birçok kademede çalışan Güzelci'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldığı ünlü şirket deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet göstermekte. Güzelci'nin çok iyi derecede Rusça konuştuğu bilinmektedir.
Emiliano Zapata firmasının sahibi olan Derlüks, Koska, Dimes, Erikli, Freşa, Nestle, Tuborg gibi firmaların dağıtımında rol oynamaktadır. Aynı zamanda Toprak yenilenebilir enerji de holding iştirakleri arasında yer almaktadır.