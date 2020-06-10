Cemal Can gözyaşlarına boğuldu... Yasin ve Ardahan birbirine girdi! Survivor'da dün akşam neler oldu?
Kırmızı ve mavi takımın mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Gecenin sonunda ise ada konseyi gerilimi yaşandı. Eleme potasına giren Evrim, Yasin, Berkan ve Yunus Emre arasından adaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor'a dün akşam yaşananlar...
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Büyük final için geri sayıma başlayan Survivor'da dün akşam iletişim oyunu heyecanı vardı. Herk iki takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışta kazanan taraf mavi takım oldu.
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Evrim, Nisa, Ardahan, Yasin ve Cemal Can ödül olarak aileleri ile görüntülü konuşma hakkı kazandılar. Önce ablası ardından da anne ve babasıyla görüşen Cemal Can'ın gözyaşları geceye damga vurdu.
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Ablasının 'senin özleminden zayıfladım' dediği Cemal Can'ın duygusallığı annesi ile konuşmaya başlayınca zirveye ulaştı. Cemal Can annesinin 'ağlama' sözlerine, 'Nasıl ağlama? Sen buraya gel de sen ağlama' sözleriyle karşılık verdi.
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ELENEN İSİM BELLİ OLDU
Birer dokunulmazlık oyunu kaybeden mavi ve kırmızı takımdan 4 kişi eleme potasına girdi. Yasin, Evrim, Berkan ve Yunus Emre'nın aday olduğu gecede elenen isimi Yunus Emre oldu.
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ARDAHAN VE YASİN BİRBİRİNE GİRDİ
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Her iki takımın kaptanlık için mücadele ettiği yarışa Ardahan ve Yasin'in kavgası damga vurdu.
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İkili arasındaki gerilime Berkan ve Sercan müdahale etti.