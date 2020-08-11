Cemal Can Canseven'den Survivor itirafı! 'O gece herkesi organize ettim'
Survivor 2020’nin şampiyonu Cemal Can Cansever, ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına konuk oldu. Çeşme’den canlı yayına bağlanan Cemal Can, Survivor yarışmasıyla ile ilgili bir itirafta bulundu.
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İşte Cemal Can Cansever’in açıklamalarından satır başları...
Şu an Çeşme’deyim tatilde ailemle birlikte. Survivor sürecinde çok yoruldum, kendimi o kadar aştım ki dinlenmeye ihtiyacım var.
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Burada herkes beni tanıyor, ben kimseyi tanımıyorum. Dışarda insanlarla sohbet etmek çok güzel, bu pandemi sürecini yaşayamadığımız için nasıl iletişimde olacağımı bilmiyorum insanlarla onu idrak etmeye çalışıyorum.
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YENİ PROJESİ VAR MI?
Bu zaman kadar hep eğitimini alıp bir şeyler yaptım şarkıcılığında eğitimini aldıktan sonra oraya yönelebilirim.
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Survivor bittikten sonra en çok sütlaç yedim. Adada yediğim çok küçüktü. Ama çok keyifliydi yarışma süreci.
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SURVİVOR YARIŞMACILARIYLA GÖRÜŞÜYOR MU
Survivor’daki arkadaşlarımdan beşiyle görüşüyorum. Ama benin Survivor’da anlaşamadığım insan yoktu. Az sevdiğim, çok sevdiğim insan vardı. Yarışma boyunca kimsenin kalbini de kırdığımı düşünmüyorum. Survivor’da her şeye alışıyorsun. Benim alışamadığım tek şey özlemdi. Ailemi, arkadaşlarımı çok özledim.
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KAZANDIĞI PARAYI NE YAPACAK
Ne kazandığımı bile bilmiyorum şu an çok da umurumda değil. Eğitimimde kullanırım, babama veririm o bilir ne yapacağını.
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EN ÇOK SESSİZLİĞİ ÖZLÜYORUM
Survivor’daki sessizliği inanılmaz özlüyorum. Kendimizi dinleyebiliyorduk, kendimizle oturup saatlerce sohbet edebiliyorduk şu an bunu yapamıyorum.
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ELENMEK İSTEDİM
Bir ara Survivor’da kötü bir dönem geçirdim. Çünkü oraya gelen karakterlerin çoğu dışarıda benim hiç arkadaşlık yapmadığım karakterlerdi. Ama orada bir geçiş süreci yaşadığımın farkında değildim. Psikolojik olarak yıpranmıştım. Konsey gecesi herkesi örgütleyip adımın yazılmasını istedim. Ada konseyinde de adım çıktı.
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Sonra seyircilerden gelen SMS'lerle ben potadan çıktım. Dışarıda bu kadar destekleyen olduğunu da bilmiyordum. Sonra konsey de ‘kendi gönül rızamla ayrılmak istiyorum’ tarzı bir konuşma yaptım. Oradaki yarışmacılara haksızlık olmasın diye.
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Acun abi de ‘buradaki sekiz kişinin hakkını değil buraya gelmek isteyen milyonların hakkını yemiş olacaksın’ dedi. O cümle benim için bir dönüm noktası oldu.
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Survıvor Şampiyonu Cemal Can Canseven: "Çektiğimi bir ben, bir Allah bilir"⠀