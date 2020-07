Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor finalisti Cemal Can'ın bilinmeyenleri

Survivor'da hayatını anlatan Cemal Can gözyaşlarına boğuldu Survivor', 18 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 111. bölümünde yarışmacılar kendisini anlatmıştı. Cemal Can, hayat hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşamıştı. Cemal Can Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi. Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" dedi."Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı."Survivor'ın çocukluk hayali olduğunu açıklayan Cemal Can, "Yeri geldi düştüm ama baktığımda 'İyi ki düşmüşüm' dediğim oldu. Burası da çocukluk hayallerimden biriydi. Belki dışarıdan Survivor karakterine benzer bir karakterim yok. Ama içimde farklı bir duygular vardı onları yaşatmak istiyordum. Takım sporu yapmak istiyordum ama hep eğitime yöneltildim. Burada bu duyguları yaşama fırsatım oldu" dedi.