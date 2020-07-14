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Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 17:13,

Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor finalisti Cemal Can'ın bilinmeyenleri

Survivor Cemal Can olarak tanınmaya başlayan Cemal Can Canseven, 2020 sezonunun finalistlerinden biri olmayı başardı. Survivor'daki performansının yanı sıra sms sıralaması sayesinde finale kadar kalan Cemal Can'ın şampiyon olup olmayacağı Galataport'ta gerçekleşecek büyük finalde netleşecek. Peki, Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor finalisti Cemal Can'ın bilinmeyenleri

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Survivor 2020'de birincilik adaylarından biri de Cemal Can Canseven oldu. Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı SMS'te mücadele edecek. 14 Temmuz 2020 tarihinden yapılacak Survivor büyük finalinde Cemal Can’ın şampiyon olup olmayacağı belli olacak. Peki, Survivor birincilik adayı Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli?

Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan ve ünlü YouTuber'ın videolarına konuk olarak katılan Cemal Can Canseven, Survivor 2020 sezonuyla tanınan isimlerden biri oldu. Gönüllüler takımında mücadelesini sürdüren Cemal Can, sempatik, duygusal tavırlarının yanı sıra başarılı performansıyla da adından söz ettirdi. İşte Survivor'la ismini geniş kitleye duyuran Cemal Can'ın bilinmeyenleri

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CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rizelidir, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can, 25 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisinden 9 yaş büyük olan ve “küçük annem” dediği bir ablası vardır. Aslen İzmirli olan Cemal Can, liseye kadar olan eğitimini İzmir’de tamamladı.  Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başlamıştır. . Canseven, beraber Youtube videoları çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor.

3Survivorda hayatını anlatan Cemal Can gözyaşlarına boğuldu
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Survivor'da hayatını anlatan Cemal Can gözyaşlarına boğuldu

Survivor', 18 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 111. bölümünde yarışmacılar kendisini anlatmıştı. Cemal Can, hayat hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşamıştı. Cemal Can Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi. Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" dedi."Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı."Survivor'ın çocukluk hayali olduğunu açıklayan Cemal Can, "Yeri geldi düştüm ama baktığımda 'İyi ki düşmüşüm' dediğim oldu. Burası da çocukluk hayallerimden biriydi. Belki dışarıdan Survivor karakterine benzer bir karakterim yok. Ama içimde farklı bir duygular vardı onları yaşatmak istiyordum. Takım sporu yapmak istiyordum ama hep eğitime yöneltildim. Burada bu duyguları yaşama fırsatım oldu" dedi.

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