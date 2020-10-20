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Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 13:19 | 

Cemal Can Canseven: Bu izler Survivor'dan hatıra

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Bacağındaki yara izleri hakkında konuşan Cemal Can, "Gördükçe hatırlamak istiyorum" dedi.

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Cemal Can Canseven, City's Nişantaşı'nda gezerken yanındaki kişinin üniversiteden arkadaşı olduğunu söyledi.

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Canseven'in bacağındaki yara izleri dikkat çekti. Cemal Can, bu izler için "Güzel hatıralar. Umarım geçmez hep de kalır. Bu izlerin hep hayatımda kalmasını istiyorum. Gördükçe hatırlamak istiyorum" dedi.

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Muhabirlerin "Yarışmadan önce ve yarışmadan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna "Hayatımda hiç bir şey değişmedi. Hala aynı Cemal Can'ım" cevabını verdi.

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'Survivor 2020' serüvenini şampiyonlukla noktalayan Cemal Can Canseven'e, yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in desteği dikkat çekmişti.

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