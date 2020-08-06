Cemal Can,Barış Murat Yağcı,Nisa Bölükbaşı, Aycan Yanaç... Survivor yarışmacılarının eski halleri sosyal medyayı salladı!
11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği Survivor 14 Temmuz'da final yaptı. 5,5 aylık maceranın şampiyonu görkemli bir final ile belli oldu. Cemal Can, Barış ile çıktığı SMS oylamasından galip olarak ayrıldı.Finalin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen, yarışmanın yankıları dinmedi. Issız adada şampiyonluk için ter döken yarışmacılar neredeyse her gün sosyal medyada gündem oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Son olarak yarışmanın iddialı isimlerinden Aycan Yanaç'ın bir akraba düğününde çekilen full makyajlı fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Aycan'ın fotoğrafına onlarca yorum geldi.
2
Abone Ol
21 yaşındaki Yanaç'ın fotoğrafından sonra diğer Survivor yarışmacılarının yıllar içindeki değişimleri de merak konusu oldu.
Bakalım 165 gün boyunca evlerinize konuk olan o isimleri eski fotoğraflarına bakarak tanıyabilecek misiniz?