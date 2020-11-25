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Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 08:07 | 

Cem Yılmaz'ı sinirlendiren Tuğba Ekinci sorusu...

Cem Yılmaz, önceki gün Levent’teki evinden çıkarken görüntülendi. Yılmaz’a sorulan Tuğba Ekinci sorusu ünlü komedyeni sinirlendirdi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğini noktalayan Cem Yılmaz’ın adı Saadet Özsırkıntı ile anılmaya başlamıştı.

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Aşk haberlerini gören Tuğba Ekinci, sosyal medyadan “Bu ne hovardalık kardeşim. Şımartmayın şöyle yaşlanmış insanları şöhreti var diye. Herkes yerini bilsin” yorumunu yapmıştı.

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Cem Yılmaz, önceki gün Levent’teki evinden çıkarken görüntülendi. Aracına binen ünlü komedyene Ekinci’nin yorumları hatırlatılınca Yılmaz sinirle yerinden kalktı.

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Yorum yapacakken vazgeçip sadece başını sallayan Cem Yılmaz, yerine oturduktan sonra uzaklaştı.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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