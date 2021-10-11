Cem Yılmaz'dan NFT paylaşımı... NFT nedir, nasıl yapılır?
NFT satışı yapan ünlüler arasına Cem Yılmaz da katıldı. NFT satışlarını sosyal medyadan duyuran Cem Yılmaz, “NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar ne zaman nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah Beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişililk kombine sahibi oldu. :) NFT works for me this way :))” ifadelerini kullandı. Peki, NFT nedir, nasıl yapılır?
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Son dönemde internet ve blockchain dünyasında sık sık duyduğumuz terimlerden biri de NFT oldu. NFT bir şeyin gerçekliğinin “dijital sertifikası” olarak tanımlanıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir.
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Cem Yılmaz da NFT işine girdi
NFT satışı yapan ünlüler arasına Cem Yılmaz da katıldı. Ünlü komedyen bir platform üzerinden bir NFT işini satışa sundu. Twitter hesabından satışla ilgili bir açıklama yapan Yılmaz, "Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bişey değil .)" ifadelerini kullandı.
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NFT furyasına Türkiye'den de bir isim katıldı. Tarık Tolunay isimli dijital sanatçı, Galata Köprüsü ve Karaköy'e ev sahipliği yapan "Fractal İstanbul - Pandemi" isimli eserini Blockchain ile imzalayarak satışa çıkardı.
20 Ethereum'a alıcı bulan Blockchain ile imzalan eserin tek orijinal hali, yaklaşık 36 bin dolara satılmış oldu.
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Ürünün dijital ortamda imzalanmış ve bu sayede kopyalanamaz bir yapıya sahip olan orijinal halini satın alan kişi ise İranlı bir koleksiyoner olduğu açıklandı. Tolunay'ın eseri non-fungible token ile Türkiye'den ilk yapılan ilk satış olarak kayıtlara geçti.