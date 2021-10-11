Cem Yılmaz'dan NFT paylaşımı... NFT nedir, nasıl yapılır?

Son dönemde internet ve blockchain dünyasında sık sık duyduğumuz terimlerden biri de NFT oldu. NFT bir şeyin gerçekliğinin “dijital sertifikası” olarak tanımlanıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir.