Cem Yılmaz'dan esprili gönderme: Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak!

"SEVMEDİĞİM FİLMİM YOK" 'Cem Yılmaz'ın olduğu en iyi Cem Yılmaz filmi hangisi?' sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:



"Çok geniş bir yelpazede bana reaksiyon var. Adam mesela başkalarının yazdığı filmlerde çok iyi diyor. Şunu demek istiyorlar benim sevenlerim, "Her yaptığın mükemmel olması lazım" Benim böyle bir ehliyetim yok ki. Sevmediğim filmim yok. Geçen hafta pandemiden dolayı Pek Yakında filmine denk geldim. Çok mutlulukla izledim. Çok güzel bir film.