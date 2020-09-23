Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri karakteri için 'dizi' açıklaması

‘Erşan Kuneri’ dizisinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını açıklayan Cem Yılmaz, şöyle konuştu:



Bir projem var. Erşan Kuneri’nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız. Dijital bir platforma yapacağım bunu.



1975’ten 1978’e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri’nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak. 8 bölümlük komik ve hızlı bir dizi olacak.