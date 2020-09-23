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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 15:35 | 

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri karakteri için 'dizi' açıklaması

GORA ve Arif V 216 filmlerinde dikkat çeken Erşan Kuneri karakteri için Cem Yılmaz'dan açıklama geldi. Daha önce yapmış olduğu açıklamada Erşan Kuneri'yi senaryoya döktüğünü ifade eden Cem Yılmaz, bu karakteri merkeze alan 8 bölümlük bir dizi çekimi yapacaklarını duyurdu. Peki, Erşan Kuneri ne zaman dizi olarak yayınlanacak? İşte, Cem Yılmaz'dan o konu hakkında detaylı bilgiler

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GORA'daki karakteri Erşan Kuneri ile dizi çekimlerine başlayacağını geçtiğimiz haftalarda duyuran Cem Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında detayları açıkladı. Ünlü komedyen, dizinin dijital bir platformda yayınlanacağını ve 1975-1978 tarih aralığını ele alacağını ifade etti. İşte, 8 bölümlük Erşan Kuneri dizisi hakkında Cem Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklamalar

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‘Erşan Kuneri’ dizisinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını açıklayan Cem Yılmaz, şöyle konuştu:

Bir projem var. Erşan Kuneri’nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız. Dijital bir platforma yapacağım bunu.

1975’ten 1978’e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri’nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak. 8 bölümlük komik ve hızlı bir dizi olacak.

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Komedyen, “En iyi Cem Yılmaz filmi hangisi?” sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

* Sevmediğim filmim yok. Geçen hafta pandemiden dolayı ‘Pek Yakında’ filmine denk geldim. Çok mutlulukla izledim. Çok güzel bir film.

* Daha fazlası benim elimden gelmiyor. 25 senedir kapalı gişe oynuyorum. Bununla ilgili hiçbir şey duymadım şu zamana kadar.

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