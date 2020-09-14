Cem Yılmaz'dan çok konuşulacak 'okul' açıklaması... Onlar ‘bazı ünlüler’ biz normal insanlarız

Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal’le Zorlu AVM’deydi. Kemal için kırtasiye malzemeleri alan ünlü komedyen, “Bazı ünlüler pandemi sürecinde çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı, sizin böyle bir düşünceniz var mı?” sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi:
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“Türkiye’de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar ‘bazı ünlüler’. Biz normal insanlarız.”
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Kızı Hira için sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tuttuğunu açıklayan Demet Akalın’ın bu kararı sosyal medyada gündem olmuştu.
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Bravo Kemal
Alışveriş sırasında maskesini çıkarmayan Kemal, babasının aracına biner binmez de emniyet kemerini taktı.
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Günün öne çıkan magazin haberler...
Özel koruma tuttu
Hayranları tarafından “Yerli Justin Bieber” olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer önceki gün City’s Nişantaşı’ndaydı. Genç şarkıcı hemen arkasında kendisini takip eden koruması hakkında şunları söyledi:
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“Fanatik hayran kitlemden dolayı korumayla gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen zarara dönüşebiliyor. Onları da anlıyorum, saygı duyuyorum ama yanımda biri olmak zorunda. Seven var sevmeyen de var. Kendimi korumam gerekiyor.”
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Kaplan 4 yaşında
Ünlü DJ Doğuş Çabakçor ve Begüm Çabakçor çifti küçük oğulları Kaplan’ın 4 yaşına girmesini aile arasındaki bir doğum günüyle kutladı. Çabakçor, sosyal medya hesabına yüklediği fotoğrafın altına, “Kapi 4 yaşında. Hep böyle gül, hep mutlu ol. Miniğimizsin” notunu yazdı.
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Çocukların hayalleri için tasarladı
Yağmur Tanrısevsin, gelirinin bir kısmı Bir Dilek Tut Derneği’ne bağışlanacak olan “İyiliği üzerine giy” tişörtleri için 4 ayrı tasarım yaptı. Ünlü oyuncu, “Pandemi bize gösterdi ki her şey pamuk ipliğine bağlı ve iyilik yapmak aslında insana en yakışanı. Zorlu hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirme fikri için gönüllü olarak tişört yaptık” dedi. Ahmet Kural ve Çağla Gizem de tişörtlerle poz verdi.