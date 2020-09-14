Cem Yılmaz'dan çok konuşulacak 'okul' açıklaması... Onlar ‘bazı ünlüler’ biz normal insanlarız

Çocukların hayalleri için tasarladı Yağmur Tanrısevsin, gelirinin bir kısmı Bir Dilek Tut Derneği’ne bağışlanacak olan “İyiliği üzerine giy” tişörtleri için 4 ayrı tasarım yaptı. Ünlü oyuncu, “Pandemi bize gösterdi ki her şey pamuk ipliğine bağlı ve iyilik yapmak aslında insana en yakışanı. Zorlu hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirme fikri için gönüllü olarak tişört yaptık” dedi. Ahmet Kural ve Çağla Gizem de tişörtlerle poz verdi.