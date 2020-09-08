Cem Yılmaz sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı ziyaret etti

Günün Magazin Turu... Ustam çıkardı



Ata Demirer, ‘Aksona Mehmet’ olarak tanınan sünger avcısı Mehmet Baş ve onun çıkardığı fil kulağı süngeri ile verdiği bu pozu Instagram’da “Denizin kalbinden günaydın tüm gencolara” notuyla paylaştı.Ünlü komedyen, “Mehmet Baş bir sünger dalgıcı, son hatta. Onun teknesinde, onun çıkardığı fil kulağı süngeriyle fotoğraf çektirdik. Kendisi benim komşu teknem ve ustam” dedi.