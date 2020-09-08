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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 08:10 | 

Cem Yılmaz sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı ziyaret etti

Cem Yılmaz geçtiğimiz pazar Serenay Sarıkaya’nın evine girerken görüntülendi.

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Salaş giyim tarzı ve terlikleriyle dikkat çeken ünlü komedyen, karşısında objektifleri bulunca sinirlendi. Aracında uzun süre bekledikten sonra aşağı inen Yılmaz, muhabirleri “Yaklaşmayın kardeşim!” diyerek tersledi.

2UYDURUYORSUNUZ
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UYDURUYORSUNUZ!

“İlişkinizdeki kriz sona erdi mi?” sorusuna “Kriz filan yok, uyduruyorsunuz” diye yanıt veren Cem Yılmaz’ın elindeki DVD’ler de dikkatten kaçmadı.

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Evin zilini çalan Yılmaz, bir süre bekledikten sonra kapının açılmasıyla içeri girdi. Behlül AYDIN

4Günün Magazin Turu...
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Günün Magazin Turu...

Ustam çıkardı

Ata Demirer, ‘Aksona Mehmet’ olarak tanınan sünger avcısı Mehmet Baş ve onun çıkardığı fil kulağı süngeri ile verdiği bu pozu Instagram’da “Denizin kalbinden günaydın tüm gencolara” notuyla paylaştı.Ünlü komedyen, “Mehmet Baş bir sünger dalgıcı, son hatta. Onun teknesinde, onun çıkardığı fil kulağı süngeriyle fotoğraf çektirdik. Kendisi benim komşu teknem ve ustam” dedi.

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Geçmiş 40 yaşını...Ebru Şallı, sosyal medyada kendisine hakaret edenlerin arkasında, eşi Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam olduğunu iddiasıyla savcılığa başvurduğu haberleri çıkmıştı. Bunun üzerine Sağlam, Şallı için “Bu kadar işimin arasında hiçbir üretimi olmayan bir kadınla uğraşmak zorunda kalıyorum. Geçmiş 40 yaşını, hâlâ şöhret olma peşinde” yazdı. Haberlerin ardından Şallı bir açıklama yaptı: “Basın mensubu arkadaşlarımın dikkatine. Bugün adımın geçtiği dava haberi doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz...”

6Dinlenme günü
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Dinlenme günü

NBA’deki milli basketbolcu Furkan Korkmaz önceki gün Dalyan, The Beach of Momo’daydı. Korkmaz, yakın arkadaşıyla denize girerken görüntülendi. Sudan çıktıktan sonra duş alan ünlü basketbolcu, gazetecileri fark edince plajdan ayrıldı.

Deniz BOY

7Çocuklarla doğum günü
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Çocuklarla doğum günü

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 47 yaşına bastı. Evde düzenlenen doğum gününde Tangöze pastasını, kızı İlayda ve oğulları Hakan ile Volkan’la kesti. Sanatçının çocuklarıyla mutluluk anlarını eşi Kıvılcım Ural da sosyal medya hesabından paylaştı.

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