Cem Yılmaz o dedikoduları 2017 yılında duymuş!

Hatırlarsınız Cem Yılmaz’la Defne Samyeli’nin aşkı doludizgin devam ediyor, hatta ilişkileri evlilikle neticelenir diye düşünülüyorken, ünlü komedyenin Serenay Sarıkaya’yla görüşmeye başladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Taraflar bu iddiayı önceleri yalanladı, daha sonra Sarıkaya’nın itirafıyla her şey açığa çıktı. Hatta Defne Samyeli başlarda bu duruma inanmak istemedi, gerçeklerle yüzleşince de “Hiç ihtimal vermedim, hiç konduramadım” diyerek kısa bir açıklama yaptı.
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MUSTAFA SANDAL’DAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Defne Hanım o dönem Mustafa Sandal’ın “Beni Ağlatma” adlı kitabında yazdıkları nedeniyle de gündemdeydi. Sandal, kitabında Samyeli’yle bir dönem sevgili olduklarını, hayranları azalmasın, albüm satışları etkilenmesin diye bu aşkı gizli tuttuklarını öne sürmüştü.
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Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ı hayatında üç ya da dört kez gördüğünü, kendisiyle ilişki yaşamadığını söyleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ünlü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.
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İDDİAYI İLK KEZ 2017 YILINDA DUYDU
Duyduğuma göre Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’yle arasındaki tüm bağları koparmasına da ilk kez 2017 yılında duyduğu, yıllar sonra yeniden gündeme gelen bu aşk iddiası yol açmış...Ünlü komedyen, “Arif V 216” filminde Mustafa Sandal’a da küçük bir rol vermiş, ünlü şarkıcı çekimlerde 90’lı yıllara damga vuran hiti “Onun Arabası Var”ı seslendirmişti.
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Cem Yılmaz, Mustafa Sandal’ın geçmişte Defne Samyeli’yle ilişki yaşadığı iddiasını o çekimler sırasında öğrenmiş ama önemsememiş. 1 yıl sonra Samyeli’yle aşk yaşamaya başladığında da bu durum çift arasında hiç konuşulmamış. Ta ki ilişkilerinde sorunlar baş gösterene kadar.
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KİTAP ÇIKTI İPLER KOPTU
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’yla arasında bir yakınlaşma başladığı dönem Defne Samyeli’ye Mustafa Sandal’la ilgili dedikoduları sormuş.Samyeli iddiaları yalanlamış, ancak bu konuşmadan kısa süre sonra çıkan “Beni Ağlatma” kitabı her şeyin üzerine tuz biber ekmiş.
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Samyeli’yle ilişkisini tamamen bitiren Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’yla yeni bir aşka yelken açmış.Unutmayın, geçmiş her zaman peşinizde. Ne demişler, geçmişinizden kurtulamazsınız...