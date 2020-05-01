Cem Yılmaz o dedikoduları 2017 yılında duymuş!

Taraflar bu iddiayı önceleri yalanladı, daha sonra Sarıkaya’nın itirafıyla her şey açığa çıktı. Hatta Defne Samyeli başlarda bu duruma inanmak istemedi, gerçeklerle yüzleşince de “Hiç ihtimal vermedim, hiç konduramadım” diyerek kısa bir açıklama yaptı.