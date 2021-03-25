Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Yılmaz Şarkılar Bizi Söyler’de
Cem Yılmaz merak edilen isimler arasında bulunuyor. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta Cem Yılmaz’da yer alıyor. Peki, Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte en son Serenay Sarıkaya ile olan beraberliği ile çok konuşulan, G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz, Yahşi Batı, Deli Aşk, İftarlık Gazoz, Ali Baba ve 7 Cüceler gibi yapımlara imza atan Yılmaz hakkında bilgiler
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Cem Yılmaz bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alıyor. 23 Nisan 1973 doğumlu olan Cem Yılmaz birçok ünlü filme ve gösteriye imza atmıştır. İlk stand-up gösterisini Leman Kültür'de, 1995'in ağustos ayında gerçekleştirmiştir. Cem Yılmaz ve sinema ve televizyon oyuncusu Ahu Yağtu’nun bir oğulları bulunuyor.
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CEM YILMAZ KİMDİR?
Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te İstanbul’da Koca Mustafa Paşa’da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Anne adı Sabahat, baba adı Arif’tir. Can adında bir ağabeyi ve Özge adında bir kız kardeşi vardır. Ortaokulu Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde görmüştür.
Bir mizah dergisi olan Leman Dergisinde karikatür çalışmalarına başladığında, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde sürdürüyordu.
İlk stand-up gösterisini Leman Kültür'de, 1995'in Ağustos ayında gerçekleştirdi. Aynı senenin aralık ayında Beşiktaş Kültür Merkezi"nde sahne almaya başladı. 2001 yılı sonuna kadar 1200'ün üstünde gösteriye çıktı. Hemen hemen bütün gösterileri kapalı gişe oynadı. Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa ve Amerika’da sahne aldı.
Leman Dergisi'nde yayınlanan çalışmalarını "Karikatürler" isimli kitabında yayınladı. İlk sinema deneyimini, 1998 yılında Ömer Vargı’nın yönettiği ‘Herşey Çok Güzel Olacak’ isimli filmde Mazhar Alanson ile başrolü paylaşarak tatmış oldu. Film, Türkiye ve Avrupada yaklaşık 1 miyon 800 bin kişi tarafından izlendi.
Reklam dünyasında da adından söz ettiren sanatçı , "Panasonic" reklamlarının radyo spotlarıyla iki yıl üst üste Kristal Elma ödülüne layık görüldü. Radyo spotlarının yanı sıra, Panasonic, Mavi Jeans,Telsim, Doritos, Opet ve Türk Telekom gibi markaların reklamlarında oynadı. Yer aldığı her reklam filmi gündem konusu olmayı başardı.
Gösterileri 2000 senesinde Star TV tarafından yayınlanmaya başlandı ve "Gösteri" adıyla piyasa sürüldü.
2001 yılında çıkan kısa dönemden faydalandı ve Temmuz 2001'de askerliğini yaptı. 2004'te vizyona giren, çekimleri tamamlanmasına karşın yapımcı firma ile yaşanan problemler sebebiyle montajı ve gösterimi geciken, 4 farklı karakterde oynayarak başrolünü üstlendiği, G.O.R.A. ile bir kez daha milyonları sinema salonlarına çekmeyi başardı.
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2006 yılında senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda yönetmen koltuğuna geçtiği proje olan Hokkabaz filmini çeken Cem Yılmaz; G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz, Yahşi Batı, Deli Aşk, İftarlık Gazoz, Ali Baba ve 7 Cüceler, Son Umut, Pek Yakında, Arif v 216 gibi yapımlarda rol almış, 3 filmde de seslendirme yapmıştır. Cem Yılmaz son olarak yapımcı, senarist ve oyuncu olarak yer aldığı Karakomik Filmler adlı sinema filminde Aytaç karakterine hayat verdi.
Cem Yılmaz ve sinema ve televizyon oyuncusu Ahu Yağtu ile (d. 11 Temmuz 1978) 10 Mart 2012 tarihinde Pera Palas Otel’de evlendi.
Balayı için Dubai’ye gittiler. Çocukları 2 Ağustos 2012 tarihinde doğduğunda adını Kemal koydular. Ünlü çift 24 Aralık 2013 tarihinde tek celsede boşandı.