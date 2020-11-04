Cem Yılmaz ile sunucu Saadet Özsırkıntı arasında şaşırtan yakınlaşma
Serenay Sarıkaya ile kuliste tanışan ve aşık olan Cem Yılmaz, yeni ‘flörtünü’ yine kuliste buldu! Yılmaz’ın, gösterisinden sonra kendisini kuliste ziyaret eden güzel sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı söyleniyor.
Cem Yılmaz, geçtiğimiz kasım ayında Serenay Sarıkaya’yı Alice Müzikali’nde seyretmiş, ekibi tebrik etmek için Zorlu PSM’nin kulisine geçmiş ve burada Sarıkaya’yla tanışmıştı. İlişkileri kısa sürede aşka dönüşen ikilinin, 10 aylık beraberlikten sonra geçtiğimiz günlerde ayrıldığı haberleri çıkmıştı.
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27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alan ünlü komedyenin, şov sonrası kuliste konukları vardı. Onlardan biri de “O Ses Türkiye”deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı’ydı.
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Konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, sempatikliğiyle güzel sunucunun telefon numarasını kapmayı başarmış! İyi anlaşan ve aralarında bir yakınlaşma olan ikili, en yakın zamanda yemek yemek için sözleşmiş. Yeni bir aşk doğacak mı bakalım...
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Sosyal medya şampiyonu
Oynadığı dizilerle büyük başarı yakalayan Alp Navruz, yapılan araştırmalara göre sosyal medyanın da en popüler erkek oyuncusu! 3 milyon takipçisiyle markaların yakın markaja aldığı Navruz, her hafta sosyal medyada birçok ismi geride bırakarak en çok konuşulan erkek oyuncu olmayı başarıyor. Geçen haftalarda bir jean markası için objektiflerin karşısına geçen başarılı oyuncuya şimdilerde birçok firmadan reklam teklifi geliyor. Skandallara karışmadan, sadece işini yaparak bu başarıyı elde eden Alp Navruz’u tebrik ediyor ve başarılarının devamı diliyorum.
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Dostları sürpriz yaptı
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melda Kamhi Kosif, önceki gün 40 yaşını dostlarının sürpriz partisiyle kutladı! Eşi Sinan Kosif ile baş başa yemek yiyeceğini sanırken, 14 arkadaşı tarafından karşılanan Melda Hanım büyük şaşkınlık yaşadı. Hande-Mehmet Gamgam, Ralf-Sanem Tezman, Melis-Burak Hatipoğlu, Hale-Cihan Kosif gibi cemiyetin ünlü çiftlerinin katıldığı doğum günü partisi keyifli geçti.
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Esnafa destek mobil uygulaması hazırladı
Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Cenan Abas Sel’in oğlu Hiram Sel, duyduğuma göre esnafa destek için bir mobil uygulama hazırlamış. İnternet altyapısı olmayan küçük işletmeler için hazırlanan uygulama sayesinde mahalle esnafı da online satışla tanışmış. Pandemi nedeniyle satışları azalan mahalle esnafını teknolojiyle tanıştıran Hiram Sel ve arkadaşı Emir Emad hazırladıkları uygulamayla işlerini ikiye katlamalarını sağlamışlar. Küçük esnafa destek veren bu iki genci tebrik ediyorum.