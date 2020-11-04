Cem Yılmaz ile sunucu Saadet Özsırkıntı arasında şaşırtan yakınlaşma

Sosyal medya şampiyonu Oynadığı dizilerle büyük başarı yakalayan Alp Navruz, yapılan araştırmalara göre sosyal medyanın da en popüler erkek oyuncusu! 3 milyon takipçisiyle markaların yakın markaja aldığı Navruz, her hafta sosyal medyada birçok ismi geride bırakarak en çok konuşulan erkek oyuncu olmayı başarıyor. Geçen haftalarda bir jean markası için objektiflerin karşısına geçen başarılı oyuncuya şimdilerde birçok firmadan reklam teklifi geliyor. Skandallara karışmadan, sadece işini yaparak bu başarıyı elde eden Alp Navruz’u tebrik ediyor ve başarılarının devamı diliyorum.