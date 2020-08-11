Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın romantik anları: Omuzdan öpücük

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz ilişkisi ayrılık dedikodularına rağmen doludizgin devam ediyor. Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü çift, tatilde ortaya çıktı. İkili, Yılmaz’ın 2017 yılında 9 milyon lira ödeyerek satın aldığı Samatya adlı teknesiyle Bodrum’dan denize açıldı.Tekneyi önceki gün Yalıkavak’ta bulunan bir koya demirleyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, hava yağmurlu olduğundan denize girmedi. Ünlü komedyenin telefonundan gösterip anlattıklarına kahkahalarla karşılık veren Sarıkaya, sevgilisini omzundan öperken görüntülendi.