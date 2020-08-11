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Ali KESER
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 07:00,

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın romantik anları: Omuzdan öpücük

Ayrılık dedikodularıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde görüntülendi.

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1BODRUM’UN ‘SAMATYA’SI
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BODRUM’UN ‘SAMATYA’SI

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz ilişkisi ayrılık dedikodularına rağmen doludizgin devam ediyor. Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü çift, tatilde ortaya çıktı.

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İkili, Yılmaz’ın 2017 yılında 9 milyon lira ödeyerek satın aldığı Samatya adlı teknesiyle Bodrum’dan denize açıldı.

3SERENAY’I ÇOK GÜLDÜRDÜ
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SERENAY’I ÇOK GÜLDÜRDÜ

Tekneyi önceki gün Yalıkavak’ta bulunan bir koya demirleyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, hava yağmurlu olduğundan denize girmedi.

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Ünlü komedyenin telefonundan gösterip anlattıklarına kahkahalarla karşılık veren Sarıkaya, sevgilisini omzundan öperken görüntülendi.

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