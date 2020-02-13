Cem Yılmaz, Defne Samyeli'nin canını çok acıttı

Cem Yılmaz’la Serenay Sarıkaya’nın ilişkisi hakkında ne diyeceği merak konusu olan Defne Samyeli sonunda suskunluğunu bozdu. Daha önce ihanet haberlerine tepki gösteren Samyeli, “Hiç ihtimal vermedim, konduramadım” sözleriyle gazetecilerden özür diledi. Magazin Konseyi, Defne Samyeli’nin sosyal medyada gündem olan sözlerini değerlendirdi.
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GİRDABI İYİ YÖNETEMEDİ
Cengiz Semercioğlu: Pazartesi günü Magazin Konseyi’nde bu konuyu tartışmış ve “Bu işi Defne çözer” demiştik. Defne çözdü işte... Yaptığı açıklamayla aldatıldığını ima etti. Cem ve Serenay’ın o kadar süre ilişkiyi itiraf etmemesinin altında da bu yatıyor; Serenay’ın “ilişkiyi bitiren kadın” olarak anılmaması için konuşmadılar.
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O yüzden 4-5 aydır konuşulan bu ilişkiyi gizlediler. Defne biraz daha konuşsa belki Cem’le Serenay yüzünden tartıştığını, arasının açıldığını da itiraf edecek. Cem içine düştüğü duygusal girdabı iyi yönetemedi. Defne’nin canını çok acıtarak gitti.
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CEM NE ŞANSLI ADAMMIŞ
Onur Baştürk: Defne Samyeli’nin “Haklıymışsın ey medya” açıklamasından şunu anladım: Gerçekten hiç inanmamış söylentilere, Cem Yılmaz’a inanmış sonuna kadar. Cem aslında ne kadar şanslı adammış. Ona yüzde yüz inanan bir kadın varmış yanında. Onu kaybetti artık. Defne de bunca yıl sonra sanırım pek acı bir ders almış oldu.
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SABIR DİLİYORUM KENDİSİNE
◊ Ömür Gedik: Defne’nin gerçeği öğrendiğinde hissettikleri, empati yaptığımda benim de canımı yakıyor. Herkes gibi o da farklı olduğunu, Cem Yılmaz’ın hayatındaki kalıcı kadın olduğunu düşünüyordu. Aldatılmanın şokunu yaşıyor şimdi. Hem de tüm Türkiye’nin gözü önünde. Üstelik bir de eski evliliğindeki defterler açıldı. Her şey gibi bugünler de geçecek ama atlatana kadar sabır diliyorum kendisine.
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◊ Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu, önceki akşam Serenay Sarıkaya’yla ilgili sorularla karşılaştı. Yağtu gazetecilere, “Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim” dedi.
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Aralarında 18 yaş fark olan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz’ın ilişkisi, Atina’da görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.
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DEFNE SAMYELİ - CEM YILMAZ - SERENAY SARIKAYA ÜÇLÜSÜNÜN AKIBETİ SİZCE NE OLUR?
Uçankuş.com, takipçilerine bu soruyu yöneltti. Ankette en çok oyu alan, “Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya ilişkisi çok kısa sürer” maddesi oldu.
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Defne Samyeli mağdur kadın olur, bu olaydan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya büyük zarar görür Yüzde: 16.17
Cem Yılmaz’la Serenay Sarıkaya’nın ilişkisi çok kısa sürer, ayrılırlar Yüzde: 50
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Cem Yılmaz kısa sürede Defne Samyeli’ye geri döner Yüzde: 1.48
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenir Yüzde: 7.35
Serenay Sarıkaya yakın zamanda Cem Yılmaz’ı terk eder Yüzde: 25
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Defne Samyeli sessizliğini bozdu... Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum...