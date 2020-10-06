Cem Özer'in fotoğraf ve mesajları ifşa olmuştu... Eşinden ilk açıklama geldi!

“Avcılar’dan, siyasetle uğraşan bir adam aradı. ‘Bu kadın benim nişanlım, 200 bin Euro’ya ev aldım. Senin yüzünden ayrıldık. Bu parayı vereceksin’ dedi. Yani şantaj var. Para yüzünden bunu yaptılar. Karımdan ve beni sevenlerden özür diliyorum böyle bir kumpasa geldiğim için.”