Cem Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Özer dizileri ve son hali

90'lı yıllara talk şov kimliğiyle damgasını vuran ünlü oyuncu Cem Özer, sivri dili ve açıklamalarıyla da gündemdeki isimlerden olmaya devam ediyor. Cem Özer, bir dönem özel hayatındaki sorunlarla gündeme gelmişti. Şimdilerde ise son hali ile ekranlara geri döndü. Peki, Cem Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
Cem Özer, 5 Ekim 1959 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan Cem Özer, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak bulunan Cem Özer, çeşitli sinema Film ve dizi projelerinde yer aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır. 2016 yılında O Hayat Benim dizinin kadrosuna dahil olan Cem Özer, bu dizide Kenan karakterini canlandırdı. Ardından, 2017'de Tatlı Şeyler ve 2020 yılında Payitaht Abdülhamid projelerinde yer aldı.
Cem Özer, ilk evliliğini 1984 yılında caz ustası Erol Pekcan'ın kızı Sebla Pekcan ile yaptı. Ünlü oyuncu 1989’da ikinci kez nikah masasına oturdu ve hayatını Selin Dilmen ile birleştirdi. Özer, 1994’te Esin Maraşlıoğlu ile üçüncü evliliği yaptı. 2004’te meslektaşı Nurgül Yeşilçay ile hayatını birleştiren Cem Özer, bu evliliğini 2010 yılında sonlandırdı. Usta oyuncu, 2017 Mart ayında senarist Pınar Dura ile evlendi.