Cem Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Özer dizileri ve son hali

CEM ÖZER KİMDİR?

Cem Özer, 5 Ekim 1959 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan Cem Özer, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak bulunan Cem Özer, çeşitli sinema Film ve dizi projelerinde yer aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır. 2016 yılında O Hayat Benim dizinin kadrosuna dahil olan Cem Özer, bu dizide Kenan karakterini canlandırdı. Ardından, 2017'de Tatlı Şeyler ve 2020 yılında Payitaht Abdülhamid projelerinde yer aldı.