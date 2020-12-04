Cem Hakko kışı dağ evinde geçirecek

Cem Bey’i tanıyanlar bilir. Ekstrem sporları ve macerayı seven bir kimliğe sahiptir. İşadamı; ralli, karting, profesyonel kayak, yelkenli, trekking gibi sporun her çeşidine meraklıdır.
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Uzun süredir karavanla tatile çıkmayı ve “simple life”a (sade yaşam) geçiş yapmayı planlayan Cem Bey, koronavirüs nedeniyle bu hayalini öne çekmişti. Ünlü işadamı, eşi Ronit Hanım’la birlikte bu yazı karavanla Ege’nin doğal güzellikleri içinde geçirmişti.
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Cem Bey, korona kısıtlamaları öncesinde de karavanına atlayarak soluğu Bolu’da almış.
Bolu’da bulunan dağ evinde izole şekilde kışı geçirmeyi planlayan Hakko, karavanıyla maceralı kış yolculuklarına da devam edecekmiş.
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Bebek’in uğrak noktası oldu
Dünyada birçok başarıya imza atan, yabancı basında da adından sık sık söz ettiren Melis Göral, mücevher tasarımlarını şimdi Bebek’teki yeni ofisinde sergiliyor. Cemiyet hayatından ve televizyon dünyasından ünlüleri bir süredir Lucca’nın binasına girerken görüyordum, meğer Melis Göral’a gidiyorlarmış! Göral, standart mücevher koleksiyonunun yanı sıra buraya özel hazırladığı bir karat üzeri pırlanta koleksiyonunu da beğeniye sunuyor.
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‘Can Yazıyor’dan ilk roman
Hurriyet.com.tr yazarı ve influencer Can Aydoğmuş, nam-ı diğer “Can Yazıyor”, ilk romanı “Mevlana’nın Kedisi”ni okurla buluşturdu. Aydoğmuş, kitabında İranlı bir ailenin üç kuşak temsilcisinin birbirleriyle ilişkilerini bambaşka zamanların farklı gerçeklikleriyle harmanlayarak anlatıyor.
Astroloji alanında yaptığı isabetli yorumlarla sosyal medyada en çok takip edilen isimlerin başında gelen Aydoğmuş, İndigo Kitap etiketiyle yayınlanan romanında okuru hem şaşırtıyor hem de içinde barındırdığı tarihi zenginlikler ve psikolojik tahlillerle unutulmayacak bir okuma deneyimi yaşatıyor.
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Müzede ‘tezgah’ açıyorlar
Sakıp Sabancı Müzesi Mağazası, 2021’i “Yılbaşı Pazarı”yla karşılıyor. Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarının çalışmaları, hem fiziki hem de çevrimiçi olarak Sakıp Sabancı Müzesi Mağazası’nda sanat tutkunlarıyla buluşuyor.
31 Aralık’a kadar açık olan “Yılbaşı Pazarı”nda, ünlü işadamı Cem Hakko’nun kızı Pia Hakko’nun tasarımları da satışta. Hakko, ortağı Pelin Yaşar’la birlikte kurduğu PSC Brand’in tasarımlarını yılbaşı alışverişi için sanal pazara çıkarıyor. Bahar Korçan, Gül Ağış, Pınar Yeğin gibi ünlü tasarımcılar da “Yılbaşı Pazarı”nda tezgah açıyor. Kaçırmayın...