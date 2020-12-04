Cem Hakko kışı dağ evinde geçirecek

‘Can Yazıyor’dan ilk roman Hurriyet.com.tr yazarı ve influencer Can Aydoğmuş, nam-ı diğer “Can Yazıyor”, ilk romanı “Mevlana’nın Kedisi”ni okurla buluşturdu. Aydoğmuş, kitabında İranlı bir ailenin üç kuşak temsilcisinin birbirleriyle ilişkilerini bambaşka zamanların farklı gerçeklikleriyle harmanlayarak anlatıyor.



Astroloji alanında yaptığı isabetli yorumlarla sosyal medyada en çok takip edilen isimlerin başında gelen Aydoğmuş, İndigo Kitap etiketiyle yayınlanan romanında okuru hem şaşırtıyor hem de içinde barındırdığı tarihi zenginlikler ve psikolojik tahlillerle unutulmayacak bir okuma deneyimi yaşatıyor.