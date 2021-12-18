Cem Gelinoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Arda İle Omuz Omuza'nın bu hafta konuğu Cem Gelinoğlu!
Son günlerde Aykut Enişte 2 filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu ve senarist Cem Gelinoğlu, Arda Türkmen'in konuğu oluyor. Her pazar ünlü konuklarıyla Kanal D'nin beğenilen programlarından Arda İle Omuz Omuza programına katılan Cem Gelinoğlu ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, Cem Gelinoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte Cem Gelinoğlu filmleri ve oynadığı filmler...
Aykut Enişte filminin ikincisi vizyona girerken, başrol oyuncularından ve aynı zamanda senaristi olan Cem Gelinoğlu gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca Arda İle Omuz Omuza programında ünlü şef Arda Türkmen'in konuğu olan Cem Gelinoğlu'nun hayatı izleyenler tarafından araştırılıyor. İşte Cem Gelinoğlu filmleri ve hayatı...
CEM GELİNOĞLU KİMDİR?
20 Temmuz 1983 yılında Düzce'de dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve lise hayatını Düzce'de geçiren Cem Gelinoğlu, popüler telefon uygulamaları olan Vine ve Instagram ile kısa sürede birçok takipçi edinmiştir. Daha sonra Ali Kundilli filminin senaryosunu yazmış ve filmde başrol oynamıştır. Büyük beğeni toplayan yapımın devam filmi olan Ali Kundilli 2'nin senaristliğini ve başrolünü yine kendisi üstlenmiştir.
25 Ağustos 2017'de vizyona giren Şansımı Seveyim isimli filmde başrol oynamıştır. 24 Mayıs 2019'da vizyona giren Aykut Enişte isimli filmin Giray Altınok'la birlikte senaristliğini yapıp ayrıca başrolü olan "Aykut" karakterini üstlenmiştir ve film beğeni toplamıştır. 2020 yılında ise serinin devam filmi olan ve yine senaristliğini üstlendiği Aykut Enişte 2 filminin çekimleri gerçekleştirilmiş olup film hala vizyondadır.
25 Ağustos 2017'de vizyona giren Şansımı Seveyim isimli filmde başrol oynamıştır. 24 Mayıs 2019'da vizyona giren Aykut Enişte isimli filmin Giray Altınok'la birlikte senaristliğini yapıp ayrıca başrolü olan "Aykut" karakterini üstlenmiştir ve film beğeni toplamıştır. 2020 yılında ise serinin devam filmi olan ve yine senaristliğini üstlendiği Aykut Enişte 2 filminin çekimleri gerçekleştirilmiş olup film hala vizyondadır.