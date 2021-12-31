Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli ve eşi kim? O Ses Türkiye'ye katılan Cem Davran'ın hayatı ve biyografisi
Cem Davran'ın hayatı ve biyografisi, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ile beraber gündeme geldi. Ekranlarından sevilen sunucusu Cem Davran O Ses Türkiye'ye bu akşam konuk olacak. Tanıtımlarda "büklüm büklüm" şarkısını seslendirdiği görülen Cem Davran'ın O Ses Türkiye performansı şimdiden merak konusu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cem Davran Ruhsar dizisi ile kariyerinde çıkış yakalamıştı. Peki, Cem Davran kimdir, kaç yaşında, nereli ve eşi kim? İşte, Cem Davran'ın hayatı hakkında bilgiler...
ürk oyuncu ve sunucu Muharrem Cem Davran, 3 Mart 1964 tarihinde dünyaya geldi. Babası Mehmet Davran da uzun yıllar Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapmıştır.
Aşkın Tarifi (2021)
Yarım Kalan Aşklar (2020)
Kardeş Çocukları - Adnan Harmancı - (2019)
8. Gün - Aziz Uğur Boztepe - (2018)
Yedikule Hayat Yokuşu - (2014)
Babam Sınıfta Kaldı - (2013)
Bizim Okul - (2013)
İzmir Çetesi - Ahmet İptenalır - (2011)
Çete - (2010)
Hayat Güzeldir - 2008
Fesupanallah - (2007)
Deli Dolu - Oğuz - (2006)
İlk Göz Ağrısı - Aşkın - (2005)
Çocuğun Var Derdin Var - Ömer Gencer - (2004-2005)
Yuvam Yıkılmasın - Demir - 2003
Patron Kim - Cem - 2003
Bana Abi De - Selo - 2002
Aşk Meydan Savaşı - Rıza - 2002
Şaşı Felek Çıkmazı - Hasan - 2000
Vay Anam Vay - Kendisi - (konuk) - 2001
Ruhsar - Mazhar - 1998-2001
Tatlı Betüş - 1993
Yarım Kalan Aşklar (2020)
Kardeş Çocukları - Adnan Harmancı - (2019)
8. Gün - Aziz Uğur Boztepe - (2018)
Yedikule Hayat Yokuşu - (2014)
Babam Sınıfta Kaldı - (2013)
Bizim Okul - (2013)
İzmir Çetesi - Ahmet İptenalır - (2011)
Çete - (2010)
Hayat Güzeldir - 2008
Fesupanallah - (2007)
Deli Dolu - Oğuz - (2006)
İlk Göz Ağrısı - Aşkın - (2005)
Çocuğun Var Derdin Var - Ömer Gencer - (2004-2005)
Yuvam Yıkılmasın - Demir - 2003
Patron Kim - Cem - 2003
Bana Abi De - Selo - 2002
Aşk Meydan Savaşı - Rıza - 2002
Şaşı Felek Çıkmazı - Hasan - 2000
Vay Anam Vay - Kendisi - (konuk) - 2001
Ruhsar - Mazhar - 1998-2001
Tatlı Betüş - 1993