Cem Davran kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Cem Davran'ın O Ses Türkiye performansı merak konusu
Oyuncu ve sunucu Cem Davran, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün konuklarından biri oldu. Tanıtımlarda "büklüm büklüm" şarkısını seslendirdiği görülen Cem Davran'ın O Ses Türkiye performansı şimdiden merak konusu. Peki, Cem Davran kimdir, kaç yaşında, eşi kim? İşte Cem Davran'ın hayatıyla ilgili bilgiler...
ürk oyuncu ve sunucu Muharrem Cem Davran, 3 Mart 1964 tarihinde dünyaya geldi. Babası Mehmet Davran da uzun yıllar Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapmıştır.
Aşkın Tarifi (2021)
Yarım Kalan Aşklar (2020)
Kardeş Çocukları - Adnan Harmancı - (2019)
8. Gün - Aziz Uğur Boztepe - (2018)
Yedikule Hayat Yokuşu - (2014)
Babam Sınıfta Kaldı - (2013)
Bizim Okul - (2013)
İzmir Çetesi - Ahmet İptenalır - (2011)
Çete - (2010)
Hayat Güzeldir - 2008
Fesupanallah - (2007)
Deli Dolu - Oğuz - (2006)
İlk Göz Ağrısı - Aşkın - (2005)
Çocuğun Var Derdin Var - Ömer Gencer - (2004-2005)
Yuvam Yıkılmasın - Demir - 2003
Patron Kim - Cem - 2003
Bana Abi De - Selo - 2002
Aşk Meydan Savaşı - Rıza - 2002
Şaşı Felek Çıkmazı - Hasan - 2000
Vay Anam Vay - Kendisi - (konuk) - 2001
Ruhsar - Mazhar - 1998-2001
Tatlı Betüş - 1993
Yarım Kalan Aşklar (2020)
Kardeş Çocukları - Adnan Harmancı - (2019)
8. Gün - Aziz Uğur Boztepe - (2018)
Yedikule Hayat Yokuşu - (2014)
Babam Sınıfta Kaldı - (2013)
Bizim Okul - (2013)
İzmir Çetesi - Ahmet İptenalır - (2011)
Çete - (2010)
Hayat Güzeldir - 2008
Fesupanallah - (2007)
Deli Dolu - Oğuz - (2006)
İlk Göz Ağrısı - Aşkın - (2005)
Çocuğun Var Derdin Var - Ömer Gencer - (2004-2005)
Yuvam Yıkılmasın - Demir - 2003
Patron Kim - Cem - 2003
Bana Abi De - Selo - 2002
Aşk Meydan Savaşı - Rıza - 2002
Şaşı Felek Çıkmazı - Hasan - 2000
Vay Anam Vay - Kendisi - (konuk) - 2001
Ruhsar - Mazhar - 1998-2001
Tatlı Betüş - 1993