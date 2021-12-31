Cem Davran kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Cem Davran'ın O Ses Türkiye performansı merak konusu

Aşkın Tarifi (2021)

Yarım Kalan Aşklar (2020)

Kardeş Çocukları - Adnan Harmancı - (2019)

8. Gün - Aziz Uğur Boztepe - (2018)

Yedikule Hayat Yokuşu - (2014)

Babam Sınıfta Kaldı - (2013)

Bizim Okul - (2013)

İzmir Çetesi - Ahmet İptenalır - (2011)

Çete - (2010)

Hayat Güzeldir - 2008

Fesupanallah - (2007)

Deli Dolu - Oğuz - (2006)

İlk Göz Ağrısı - Aşkın - (2005)

Çocuğun Var Derdin Var - Ömer Gencer - (2004-2005)

Yuvam Yıkılmasın - Demir - 2003

Patron Kim - Cem - 2003

Bana Abi De - Selo - 2002

Aşk Meydan Savaşı - Rıza - 2002

Şaşı Felek Çıkmazı - Hasan - 2000

Vay Anam Vay - Kendisi - (konuk) - 2001

Ruhsar - Mazhar - 1998-2001

Tatlı Betüş - 1993