MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriCem Davran kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Cem Davran'ın O Ses Türkiye performansı merak konusu
GeriTelevizyon Cem Davran kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Cem Davran'ın O Ses Türkiye performansı merak konusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 11:36 | 

Cem Davran kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Cem Davran'ın O Ses Türkiye performansı merak konusu

Oyuncu ve sunucu Cem Davran, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün konuklarından biri oldu. Tanıtımlarda "büklüm büklüm" şarkısını seslendirdiği görülen Cem Davran'ın O Ses Türkiye performansı şimdiden merak konusu. Peki, Cem Davran kimdir, kaç yaşında, eşi kim? İşte Cem Davran'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
ürk oyuncu ve sunucu Muharrem Cem Davran, 3 Mart 1964 tarihinde dünyaya geldi. Babası Mehmet Davran da uzun yıllar Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapmıştır.
2
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cem Davran, 90'lı yıllara damga vuran Ruhsar dizisiyle adından söz ettirmişti. Cem Davran, Hilal Davran ile evlidir. Hür Can ve Ali isminde iki oğlu bulunmaktadır.
3
Aşkın Tarifi (2021)
Yarım Kalan Aşklar (2020)
Kardeş Çocukları - Adnan Harmancı - (2019)
8. Gün - Aziz Uğur Boztepe - (2018)
Yedikule Hayat Yokuşu - (2014)
Babam Sınıfta Kaldı - (2013)
Bizim Okul - (2013)
İzmir Çetesi - Ahmet İptenalır - (2011)
Çete - (2010)
Hayat Güzeldir - 2008
Fesupanallah - (2007)
Deli Dolu - Oğuz - (2006)
İlk Göz Ağrısı - Aşkın - (2005)
Çocuğun Var Derdin Var - Ömer Gencer - (2004-2005)
Yuvam Yıkılmasın - Demir - 2003
Patron Kim - Cem - 2003
Bana Abi De - Selo - 2002
Aşk Meydan Savaşı - Rıza - 2002
Şaşı Felek Çıkmazı - Hasan - 2000
Vay Anam Vay - Kendisi - (konuk) - 2001
Ruhsar - Mazhar - 1998-2001
Tatlı Betüş - 1993
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi