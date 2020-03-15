Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 14:00,
Çekirge istilası nerede? Çekirgeler nereye gidiyor ve hangi ülkeyi bastı?
Çekirge istilası güneydeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Binlerce çekirgenin toplu halde göç etmesi ve ekinleri yok etmesi nedeniyle çekirge istilası olarak adlandırılan durumla ilgili Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili bazı açıklamalarda bulundu. Peki, çekirgeler nereye gidiyor ve Türkiye'ye gelme durumu var mı? İşte, çekirge istilası hakkında Prof. Dr. Sevgili'nin verdiği bazı detaylar
İran ve Irak dolaylarında gözlemlenen çekirge istilası, Türkiye için de büyük önem arz ediyor. Çekirge istilası nerede ve Türkiye'ye gelir mi sorusu ile konuyla ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, son gelişmeleri internet üzerinden takip ediyor. Peki, çekirge istilası için son durum nedir ve Türkiye'ye gelme ihtimali var mı? İşte, o konudaki uzman görüşleri
ÇEKİRGE İSTİLASI NEREDE?
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Afrika’dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çekirge istilasını değerlendirdi. Çöl çekirgesi sürüsünün Türkiye’ye gelebileceğini düşünmediğini belirten Sevgili, "Geliyorlar bizi yok edecekler’ gibi bir durum yok. Ülkemizde var olan tehdit edici türler var, bunları kontrol etmek gerekiyor" dedi.
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Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, çekirgelerin zaman zaman farklı ülkelerde yoğun popülasyonla kendini gösterdiğini, son çekirge istilasının ise Afrika’nın doğu kesimleri, Arabistan, Pakistan, İran, Irak’ın kuzey tarafları ve Pakistan-Hindistan sınırı bölgelerinde çok yoğun görüldüğünü belirtti. Çöl çekirgelerinin 3 yıl önce yoğun şekilde görüldüğünü, 1 kilometrekare alanda 150 milyon kadar çekirgenin olabildiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Sevgili, “Bunlara çöl çekirgesi deniyor. Bunlar birbirleriyle çok yakın temas halinde oldukları zaman bulundukları alanda bitkileri hızla bitirip, toplu bir şekilde daha başka bölgelere göç etme durumuna geçiyorlar. İndikleri her alandaki bitkilerle beslenip, onları yok edip, o alanda çiftleşip üreyip tekrar başka bir alana gidiyorlar. Tarım alanları için çok büyük sıkıntı oluşturuyorlar. Kıtlık oluşturuyor. 2020'de bu dönemde görülen bu çekirgeler özellikle Doğu Afrika’yı, Arabistan’ın bazı kısımlarını, Kuveyt, Sudan, Yemen, Pakistan gibi alanlarda çok büyük sorunlar yaşattı” dedi.
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