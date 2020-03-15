Çekirge istilası nerede? Çekirgeler nereye gidiyor ve hangi ülkeyi bastı?

İran ve Irak dolaylarında gözlemlenen çekirge istilası, Türkiye için de büyük önem arz ediyor. Çekirge istilası nerede ve Türkiye'ye gelir mi sorusu ile konuyla ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, son gelişmeleri internet üzerinden takip ediyor. Peki, çekirge istilası için son durum nedir ve Türkiye'ye gelme ihtimali var mı? İşte, o konudaki uzman görüşleri



ÇEKİRGE İSTİLASI NEREDE?



Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Afrika’dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çekirge istilasını değerlendirdi. Çöl çekirgesi sürüsünün Türkiye’ye gelebileceğini düşünmediğini belirten Sevgili, "Geliyorlar bizi yok edecekler’ gibi bir durum yok. Ülkemizde var olan tehdit edici türler var, bunları kontrol etmek gerekiyor" dedi.



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