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Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 15:14, /

Çekim ekibinin ateşini ölçtürdü sonra da evinde poz verdi

Tüm dünyada milyonlarca kişi coronavirüse karşı elinden gelen her tür önlemi alıyor. Evde gönüllü karantina, kalabalık yerlere gitmemek, temizlik kurallarına en üst seviyede dikkat etmek bunlar arasında. Fakat ünlü model tedbirleri bir üst seviyeye çıkarttı...

BACKGRID UK

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1ŞARTLARINI ÖNCEDEN BELİRLEDİ

ŞARTLARINI ÖNCEDEN BELİRLEDİ

 İngiliz model Caprice, coronavirüs salgınından korunmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Evinden hiç çıkmayan Caprice, önceden anlaştığı bir çekim için kamera karşısına geçmeyi kabul etti. Fakat bazı şartları vardı.

2ATEŞ ÖLÇTÜRDÜ

ATEŞ ÖLÇTÜRDÜ

Model, çekim için kendi evini tercih etti. Kamera arkasında az sayıda kişinin çalışmasını talep etti. Ayrıca evine çekim için gelecek ekiptekilerle karşılaşmadan önce onların ateşlerini de ölçtürdü.

3MAKYÖZE ELDİVEN

MAKYÖZE ELDİVEN

Caprice'in isteği üzerine kamera arkasında çalışacak 7 kişinin sayısı 2'ye indirildi. Bir kaynağın aktardığına göre model, kendisine makyaj yapacak kişinin de eldiven takmasını şart koştu.

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