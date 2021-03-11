Çekim başladı, bütün gün bulaşık çamaşır ve yıkamaktan kurtuldu

SADECE BİR DADIMIZ VAR Clooney bu soruyu yanıtlamaya "Öncelikle sadece bir dadımız var" diyerek başladı. Ardından da dinleyenleri şaşırtan yanıtlar geldi sırayla. Hiç kimsenin kendisi gibi varlıklı ve güç sahibi birinden bunu duymak istemeyeceğini belirterek "Şikayet etmeyeceğim ama bu alışılmadık. Karantinanın bazı dönemleri komikti. Çünkü uzun yıllar boyunca yapmadığım bazı şeyleri yaptım" diye konuştu.