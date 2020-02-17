DoÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ngiliz kraliyet ailesine veda eden Prens Harry, daha Ã¶nce hiÃ§ bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemiÅŸti.Â
BACKGRID USA
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GeÃ§tiÄŸimiz ay Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki gÃ¶revlerini bÄ±rakÄ±p Kanada'ya yerleÅŸen Prens Harry ile Meghan Markle, yeni hayatlarÄ±na hÄ±zlÄ± ayak uydurmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ã‡ift, Ã¶nceki gÃ¼n bir iÅŸ toplantÄ±sÄ± iÃ§in gittikleri ABD'den dÃ¶nÃ¼ÅŸte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Kanada'daki evlerine dÃ¶nen Prens Harry ve Meghan Markle, Victoria HavaalanÄ±'nda objektiflere takÄ±ldÄ±. Bu kez Ã§iftin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde bir farklÄ±lÄ±k vardÄ±.
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UÃ§aktan Ã¶nce Meghan Markle indi. Elinde eÅŸyalarÄ±nÄ± koyduÄŸu bir Ã§anta, el Ã§antasÄ± ve iÅŸle ilgili belgelerin bulunduÄŸu bir klasÃ¶r taÅŸÄ±yordu Markle. Hemen ardÄ±ndan da kocasÄ± Prens Harry, elinde Ã§ek Ã§ek valiziyle merdivenlerde gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. Otomobillerine bininceye kadar da hem Markle hem de Prens Harry bavullarÄ±nÄ± kendileri taÅŸÄ±dÄ±lar. Bu yeni yaÅŸamlarÄ±yla ilgili gÃ¶ze Ã§arpan en Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklerden biriydi.
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Kraliyet ailesine veda etmeden Ã¶nceki dÃ¶nemde Prens ve eÅŸi uÃ§aktan el ele tutuÅŸarak iner, eÅŸyalarÄ±nÄ± ise yardÄ±mcÄ±larÄ± taÅŸÄ±rdÄ±. Ancak bu kez her ikisi de eÅŸyalarÄ±nÄ± kendileri taÅŸÄ±dÄ±lar. GeÃ§miÅŸle ilgili tek benzerlik ise kendilerine eÅŸlik eden kalabalÄ±k koruma ordusuydu.
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Meghan Markle'Ä±n Ã¼zerineki kÄ±yafetler de dikkat Ã§ekti. Ä°lk bakÄ±ÅŸta sade giyinmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen Markle'Ä±n sadece Ã§anta ve ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸeri 12 bin TL civarÄ±nda. Markle, 'Ã§evreci' olarak bilinen bir markanÄ±n 1790 dolar yani yaklaÅŸÄ±k 11 bin TL deÄŸerindeki Ã§antasÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±.Â AyakkabÄ±larÄ±nÄ±n deÄŸeri ise 125 dolar yeni yaklaÅŸÄ±k 750 TL.
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Prens Harry ve Meghan Markle, kelimenin tam anlamÄ±yla "para basÄ±yorlar" ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu durum devam edecek. Ã‡iftle ilgili basÄ±na yansÄ±yan son haberlere gÃ¶re Prens Harry ve Meghan Markle,Â ABD'li finans devi Goldman Sachs ile 1 milyar sterlinlik bir anlaÅŸma yaptÄ±. Bu arada Meghan Markle'Ä±n da Oprah Winfrey ile sohbet programÄ±na konuk olmak iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ancak Winfrey bu iddialarÄ± doÄŸrulamadÄ±.