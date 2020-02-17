Prens Harry ve Meghan Markle, kelimenin tam anlamÄ±yla "para basÄ±yorlar" ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu durum devam edecek. Ã‡iftle ilgili basÄ±na yansÄ±yan son haberlere gÃ¶re Prens Harry ve Meghan Markle,Â ABD'li finans devi Goldman Sachs ile 1 milyar sterlinlik bir anlaÅŸma yaptÄ±. Bu arada Meghan Markle'Ä±n da Oprah Winfrey ile sohbet programÄ±na konuk olmak iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ancak Winfrey bu iddialarÄ± doÄŸrulamadÄ±.