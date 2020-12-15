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Hürriyet
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Dünya
AFP / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 09:02 | 

Cehennemdeymişiz gibi hissettik

Bangladeş’ten umuda yolculuğun yapıldığı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin içinden dudak uçuklatan görüntüler ortaya çıktı.

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Üzeri çıplak bir vaziyette son derece zor koşullarda yolculuk etmeye çalışan düzensiz göçmenler kırbaçlanıyor.

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Gemiden kaçan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, çocuklar da dahil olmak üzere düzinelerce düzensiz göçmenin insanlık dışı bir durumda denize açıldığı görülüyor.

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Görüntülerde bir tartışma yaşandığı ve kaçakçılardan birinin, bir elindeki kalın iple Arakan’lı bir adama vurduğu görülüyor.

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16 yaşındaki Muhammed Osman, insan kaçakçılığı şebekesiyle ilgili aylarca bir süren soruşturmanın parçası olarak Bangladeş mülteci kampında yapılan bir röportajda, "Yemekten şikâyet ettiğimiz için bizi dövmeye başladılar" dedi.

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"Sırf daha fazla pirinç ve su istediğimiz için bizi dövdüler."

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Yine gemide bulunan Osman'ın komşusu 19 yaşındaki Enamul Hasan, bir arbede sırasında başka bir gemiye atlarken görüntüleri kaydettiği cep telefonunu geri alabildiğini söyledi.

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Görgü tanıklarının ifadelerine göre yeni ortaya çıkan görüntüler Dünya’da koronavirüs salgınının zirve yaptığı Nisan ayına ait.

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Hasan, mülteci kampında, videoya alınmayan daha önceki ölüm yolculuklarında, insan kaçakçılarının elinde bazı düzensiz göçmenlerin öldüğünü gördüğünü söyledi. "Bizi acımasızca dövdüler, başımıza vurdular, kulaklarımızı yırttılar, ellerimizi kırdılar." Dedi.

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Hasan ve Osman, gemilerindeki 46 kadın, erkek ve çocuğun koşulların çok kötü olmasından dolayı dayak, açlık ve hastalıktan hayatını kaybettiğini söyledi.

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" Mülteciler pirinç, su ve karaya çıkma için yalvarıyorlardı. Ama kaçakçılar susmamızı ve bizim için gidilebilecek bir yer olmadığını söylediler. Konuşmaya devam edersek bizi öldüreceklerini söylediler," dedi.

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"İsteklerimiz konusunda ısrarcı olursak, hepimizin öleceğini anladık. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Cehennemdeymişiz gibi hissettik.

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"Kaybedecek bir şeyimiz olmadığı için mürettebata saldırdık. Bu bir ölüm kalım meselesiydi. Bizi karaya çıkartmazlarsa onları öldürmekle tehdit ettik."

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Hasan'a göre mürettebat, isyana tekneyi ateşe vermekle tehdit ederek karşılık verdi.

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Hasan, "Bizi diri diri yakacaklarını söylediler, sonuçta onların dediği olduğu" dedi.

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Birkaç gün sonra küçük bir tekne ortaya çıktı ve kaçakçıların ikisi hariç tümü kaçtı.

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Hasan, "Gemide son kalan iki kaçakçı, kendilerine zarar vermememiz için, bizi ellerinden geldiğince bırakacaklarını söylediler. Birkaç gün sonra bizi Bangladeş'e yakın bir yere bırakıp kaçtılar." diye ekledi.

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