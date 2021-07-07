Cebel Ali nerede, hangi ülkede? Dubai’deki patlamanın yaşandığı Cebel Ali (Jebel Ali) Limanı'nın haritadaki konumu
Dubai’de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi. Son dakika haberine göre, patlamanın Cebel Ali Limanı'nda gerçekleştiği öğrenildi. Dubai'deki patlamadan sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken, yangının çıktığı Cebel Ali Limanı'nın nerede ve hangi ülkede olduğu merak konusu oldu. 300'den fazla konutu ve göçmenleri çeken ve büyümekte olan bir liman bölgesi olan Cebel Ali 2011 yılında dünyanın en işlek deniz limanları sıralamasında 9. olarak derecelendirildi. Peki, Cebel Ali nerede, hangi ülkede? İşte, Cebel Ali Limanı'nın haritadaki konumu hakkında bilgiler.
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Cebel Ali nerede sorusu, Duabi'deki patlama ile gündeme geldi. Yaşanan olayda ilk gelen bilgilere göre limanda bir petrol tankerinin infilak ettiği bilgisi paylaşıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'nin 35 km (22 mil) güneybatısında bulunan bir liman bölgesi olan Cebel Ali'de 2000 yılı verilerine göre bölgede 31,634 kişi yaşıyor.
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CEBEL ALİ NEREDE?
Cebel Ali Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bir liman kenti. Dubai'nin 35 km (22 mil) güneybatısında yer alıyor. 300'den fazla konutu ve göçmenleri çeken ve büyümekte olan bir kasabadır. Alan aynı zamanda 120 ülkeden 5.500 şirketin bulunduğu bir yerdir. Cebel Ali Deniz Limanı, Cebel Ali bölgesindedir.
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Cebel Ali Gümrüksüz Bölgesi (JAFZA ya da CAGB) 1985'te kuruldu. CAGB, aynı adlı deniz limanını çevreleyen alanda, gümrüksüz bölgenin avantajlarından faydalanmak isteyen uluslararası pazarlama şirketlerinin yer tuttuğu bir alandır. Buradaki muafiyetler; kurumlar vergisi, kişisel gelir vergisi, ithalat veya ihracat vergisi, para birimi sınırlaması olmaması ve ucuz işgücü sağlamak gibi istisnaları içermektedir. El Maktum Uluslararası Havalimanı, deniz limanını dışındaki çok yakın bir alanda inşa edilmiştir.
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Cebel Ali, 2011 yılında dünyanın en işlek deniz limanları sıralamasında 9. olarak derecelendirilmiştir. 13,010,000 TEU'luk kargo taşımacılığı gerçekleştirilmiştir.
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Cebel Ali, Birleşik Devletler donanmasının kendi ülke sınırları dışında en sıklıkla uğradığı limandır. Liman dip derinliği ve liman tesislerinin ölçüsü nedeniyle Nimitz sınıfı uçak gemisi ve donanmaya eşlik eden birkaç gemi iskele tarafına yanaşabilmektedir.