Cebel Ali nerede, hangi ülkede? Dubai’deki patlamanın yaşandığı Cebel Ali (Jebel Ali) Limanı'nın haritadaki konumu

Cebel Ali nerede sorusu, Duabi'deki patlama ile gündeme geldi. Yaşanan olayda ilk gelen bilgilere göre limanda bir petrol tankerinin infilak ettiği bilgisi paylaşıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'nin 35 km (22 mil) güneybatısında bulunan bir liman bölgesi olan Cebel Ali'de 2000 yılı verilerine göre bölgede 31,634 kişi yaşıyor.