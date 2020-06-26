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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 12:37,

CDC resmi duyuruyu yaptı! Koronavirüse 3 yeni belirti eklendi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünyada yeni vaka ve ölümlere yol açmaya devam ederken ABD'nin en önemli sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yeni bir açıklama yaparak koronavirüse 3 yeni belirti ekledi.

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Dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesine devam ederken 200 ülkede yayılan virüste vaka sayıları artmaya devam ediyor.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 552 bini aştı.

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Aralık 2019'da ilk kez görülmeye başlanan Covid-19 çok yüksek bir bulaşıcılığa sahip ve böylelikle dünyanın hemen tamamına yayılmış durumda.

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Bilim insanları virüsün insandan insana nasıl bulaştığını ve ne tür belirtiler gösterdiğini araştırmaya aylardır devam ediyor.

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Covid-19'un bulaştıktan sonra gösterdiği belirtiler daha önce açıklanmış, insanların bu belirtileri takip ederek dikkatli davranmaları gerektiği konusunda uyarılar yapılmıştı.

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ABD'nin en önemli sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yeni bir açıklama yaparak koronavirüse 3 yeni belirti ekledi.

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CDC'nin yaptığı yeni açıklamyla birlikte koronavirüsün belirtileri 11'e yükselmiş oldu.

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Şimdiye kadar açıklanmış yaygın belirtiler şunlardı:

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ATEŞ - ÖKSÜRÜK

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NEFES DARLIĞI - HALSİZLİK

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BAŞ AĞRISI - KAS AĞRISI

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TAT VE KOKU KAYBI

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BOĞAZ AĞRISI

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CDC, yaptığı açıklamayla bu en bilinen yaygın belirtilere yenilerini ekledi.

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Uzmanlara göre artık "tıkanıklık", "burun akıntısı", "halsizlik" ve "ishal" de koronavirüs belirtileri olarak kabul edilecek.

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New York merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bu yeni belirtileri internet sitesinde yayınlayarak resmi olarak duyurmuş oldu.

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Temas ve damlacık yoluyla bulaştığı bilinen Covid-19'a karşı tüm dünyada biz dizi önleyici tedbir uygulanmaya devam ediliyor.

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Temastan kaçınmak için tüm dünyada bireylerin birbirlerine bulaşmayı önleyecek bir mesafede kalmasını sağlayan 'Sosyal mesafe' kuralı uygulanıyor.

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Uzmanlar kişilerin kendilerinde oluşan belirtileri takip etmesi ve yetkililer tarafından açıklanan belirtilerden biri ya da daha fazlasının görülmesi halinde mutlaka sağlık kuruşlarına başvurulması gerektiğini söylüyorlar.

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Covid-19'un en yayın ve şiddetli görülen belirtilerinden biri bilindiği gibi yüksek ve dirençli ateş.

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Bu sebepten tüm dünyada toplu alanlara girilirken ateş ölçümü yapılması zorunlu. Ölçüm sonucunda ateşi normalden yüksek çıkan kimse toplu alanlara kabul edilmiyor ve sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

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