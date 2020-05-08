Çaykur işçi alımı mı yapacak? 6 bin 900 TL maaşla çay işçisi başvurusu nasıl yapılır?
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay hasadında çalışacak işçiler arandığına yönelik haberler sosyal medyaya da konu oldu. 'Çayımız Tarlada Kalmasın!' adıyla başlatılan projenin detaylarını merak eden adaylar internet üzerinden araştırna yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 6 bin 900 TL maaşla çay işçisi başvurusu nasıl yapılır?Çaykur işçi alımı mı yapacak? İşte ? 6 bin 900 TL maaşla çay işçisi alımının detayları...
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Doğu Karadeniz’deki 100 bin üretecinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Rize'nin Fındıklı ilçesinde "Çayımız tarlada kalmasın" projesi ile oluşturulan birlik üyeleri, mahalle ve köyleri gezerek aylık 6900 TL'yi bulan maaş ve sosyal güvence karşılığında çalışacak işçi arıyor. Rize Valiliğinin koordinesinde kaymakamlıklar, belediyeler, Çaykur, borsa, ziraat odaları ve esnaf örgütleri temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda, çay hasadının nasıl yapılacağına dair yol haritası belirlenmeye çalışılıyor.
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İLÇEDE 2 BİN İŞÇİ ARANIYOR
Rize'nin Fındıklı ilçesinde Çayımız Tarlada Kalmasın adıyla geliştirilen proje ile Fındıklı Belediyesi, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ile İlçe Kent Konseyi ortak birlik kuruldu. Birlik üyeleri mahalle ve köyleri gezerek aylık 6 bin 900 TL'yi bulan maaş ve sosyal güvence karşılığında çalışacak işçi arıyor. 42 bin dekar çaylık alanı olan ilçede yılda 30 bin ton dolayında çay hasadı yapılıyor. İlçede aranan 2 bin işçi ile yapılması planlanan çay hasadında yaklaşık 21 milyon TL ödeme yapılacak.
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’6 AY SİGORTALI VE MAAŞLI OLACAK’
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, çay hasadında ortaya çıkan işçilik problemini ortadan kaldırmak için ortaklaşa proje ortaya koyduklarını belirterek çayın tarlada kalmaması için işe ihtiyacı olan kişilere istihdam alanı oluşturmak istediklerini söyledi. Çervatoğlu, "Bu çalışmayı vadi bazlı düşünüyoruz. Herkes kendi mahallesinde kendi köyünde ve etrafında çalışacak. Üreticiye çay taban fiyatının üçte biri civarında bir maliyeti olacak ve hiçbir şeye karışmayacak. Koronavirüs sebebiyle memleketlerine geri dönen üniversite öğrencileri kendi köyünde, mahallesinde çaylığa girecek, tanıdıklarına yardım edecek, bunun karşılığında da ücretini alacak. Komşusu da bu öğrenciye burs sağladığını düşünecek. Gençlerimiz kendi mahallesinde, köyünde komşusunun çayını toplarken 6 ay sigortalı ve maaşlı olacak. Oluşturduğumuz bu sistemde minimum asgari ücret alınacak. Ancak günde 300 kilo çay toplarsınız 4 bin 650 TL, 350 kilo çay toplarsınız 5 bin 750 TL, 400 kilo çay toplarsanız aylık 6 bin 900 TL kazanç elde edecek. Çay sezonu 1 ay. Çay sürgün aralarında bir ay boş geçiyor, bu aylarda da bir kamu kurumunda ya da toplumsal işlerde görev alacak maaşı asgari ücretten yatırılacak" dedi.
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’KÖY KÖY GEZİP İŞÇİ ARAYACAĞIZ’
Bölgede yaş çay hasadı için oluşan işçi açığının, salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile kapatılması formülü üzerinde duruluyor. Rize'de İş-Kura kayıtlı yaklaşık 20 bin dolayında işsiz olmasına rağmen çay bahçelerinde çalışma zorluğunu bahane edenler, çay işçiliğini tercih etmiyor. Bu yıl günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL'den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen aranan çay işçileri bulunamıyor. Rize'de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişiler bulmak için çalışma başlattı.