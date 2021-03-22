Çaykur işçi alımı 2021 için başvuru süreci başladı! İşte, Çaykur 500 işçi alımı başvuru şartları ve detayları

Geçici çay eksperi başvuruları Teşekkülümüze bağlı Cumhuriyet Çay Fabrikası için ilana çıkılarak alınacak akabinde başvuruları kabul edilen çay eksperleri adayları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlemler tesis edilerek Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalarımıza işe girmeye hak kazananların dağıtımı yapılacaktır.



Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici beden işçileri, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10.00 da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2021 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacaktır.



Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İş Kurumu İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse Fabrikalarımıza verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.



Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir fabrikaya başvuruda bulunacak, birden çok fabrikaya başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.